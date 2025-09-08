ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फैल रहा नशे का अवैध कारोबार! एएनटीएफ ने 84 लाख की हेरोइन पकड़ी

देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) टीम ने दो अलग-अलग मामलों में दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एएनटीएफ की टीम को करीब 86 लाख रुपए के अवैध नशीले पदार्थ बरामद हुए है. पहला मामला देहरादून जिले का है, जहां से पुलिस ने 278 ग्राम हेरोइन पकड़ी है. जिसकी इंटरनेशनल बाजार में कीमत करीब 84 लाख रुपए बताई जा रही है. वहीं दूसरा मामला कुमाऊं मंडल के चम्पावत का है.

84 लाख की हेरोइन पकड़ी: जानकारी के मुताबिक देहरादून जिले के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में जोगीवाला बैरियर पर स्थानीय पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी. तभी पुलिस टीम की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी. पुलिस ने शक के आधार पर उस व्यक्ति को रोका तो वो घबरा गया. इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास से 278 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आसिफ कुरैशी निवासी बरेली यूपी बताया. आसिफ कुरैशी ने ये हेरोइन बरेली के ड्रग्स डीलर से खरीदा था, जिसे वो देहरादून बेचने के लिए ला रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई पर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपए के इनाम की घोषण की.