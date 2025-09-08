उत्तराखंड में फैल रहा नशे का अवैध कारोबार! एएनटीएफ ने 84 लाख की हेरोइन पकड़ी
उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस टीम ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 8, 2025 at 8:29 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) टीम ने दो अलग-अलग मामलों में दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एएनटीएफ की टीम को करीब 86 लाख रुपए के अवैध नशीले पदार्थ बरामद हुए है. पहला मामला देहरादून जिले का है, जहां से पुलिस ने 278 ग्राम हेरोइन पकड़ी है. जिसकी इंटरनेशनल बाजार में कीमत करीब 84 लाख रुपए बताई जा रही है. वहीं दूसरा मामला कुमाऊं मंडल के चम्पावत का है.
84 लाख की हेरोइन पकड़ी: जानकारी के मुताबिक देहरादून जिले के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में जोगीवाला बैरियर पर स्थानीय पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी. तभी पुलिस टीम की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी. पुलिस ने शक के आधार पर उस व्यक्ति को रोका तो वो घबरा गया. इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके पास से 278 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आसिफ कुरैशी निवासी बरेली यूपी बताया. आसिफ कुरैशी ने ये हेरोइन बरेली के ड्रग्स डीलर से खरीदा था, जिसे वो देहरादून बेचने के लिए ला रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई पर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपए के इनाम की घोषण की.
वहीं दूसरा मामला कुमाऊं मंडल के चंपावत जिले का है. चंपावत जिले के टनकपुर थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी, तभी ककराली गेट टनकपुर से पुलिस ने एक किलो 208 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम दीपक कुमार निवासी जिला बरेली है.
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वे यह चरस खेतीखान के दादू नामक व्यक्ति से खरीदकर लाया है, जिसे वो मैदानी जनपदों में बेचा करता है. एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि एसटीएफ की एएनटीएफ टीमों (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) ने जनपद देहरादून और चंपावत क्षेत्र में दो अलग-अलग मामलों में दो अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से हीरोईन और चरस को बरामद किया गया है, जिनकी कीमत लगभग 86 लाख रुपये आंकी गई है. साथ ही पकड़े गए दोनो तस्करों के तार सीधा बरेली उत्तर प्रदेश के बड़े तस्करों से जुड़े होने की जानकारी मिली है, जिन पर भी एसटीएफ द्वारा अब आगे की कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है.
