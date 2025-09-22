उधम सिंह नगर में ड्रग पैडलर अरेस्ट, लाखों की स्मैक बरामद, बरेली से हो रही थी सप्लाई

ETV Bharat / state

ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2025

3 Min Read
रुद्रपुर: उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और किच्छा कोतवाली पुलिस ने 152 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी से लगभग 8 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है. आरोपी बरेली से स्मैक की खेप लाकर जिले में सप्लाई करता था.

जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति क्षेत्र में स्मैक की सप्लाई करने जा रहा है. सूचना पर एंटी नारकोटिक्स टास्क टीम ने किच्छा कोतवाली टीम के साथ लालपुर क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया. तलाशी के दौरान आरोपी से 152.39 ग्राम स्मैक बरामद हुई.

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संतोख सिंह निवासी लालपुर नियर गुरूद्वारे के पास रहना बताया. आरोपी ने बताया कि वह स्मैक की खेप बरेली से लाकर जिले में ऊंचे दामों पर बेचता था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि नशे से दूर रहें. किसी भी प्रकार के लालच में आकर नशा तस्करी न करें. नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हेतु तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन या स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड से संपर्क करें.

इस साल पकड़ी गई ड्रग्स: गौरतलब है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) कुमाऊं यूनिट द्वारा जनवरी 2025 से अब तक मादक पदार्थों ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. जिसमें 11 किलो 981 ग्राम चरस बरामद किया गया है, चरस की कीमत 5 लाख रुपए प्रति किलो. 1 किलो 356 ग्राम हेरोइन/स्मैक बरामद की गई है, स्मैक/हेरोइन की कीमत 3 करोड़ रुपए प्रति किलो. 7 ग्राम 41 मिली ग्राम एमडीएमए बरामद और 2 किलो 513 ग्राम अफीम बरामद की गई है, अफीम की कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलो है.

