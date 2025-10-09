ETV Bharat / state

'सोशल मीडिया से टिकट नहीं मिलता, 3 साल में मेरे पास कभी नहीं आए नरेश मीणा' : रंधावा

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नरेश मीणा के टिकट की मांग करने वाले पोस्ट पर जवाब दिया है.

प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा (ETV Bharat Bikaner)
October 9, 2025

बीकानेर : किसान नेता दिवंगत रामेश्वर डूडी के निधन पर शोक जताने बीकानेर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने अंता उपचुनाव और नरेश मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं से बात हुई और सबकी एक राय के आधार पर प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया गया है. निश्चित रूप से कांग्रेस यहां चुनाव जीतेगी.

सोशल मीडिया से टिकट नहीं मिलते : इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने कहा कि नरेश मीणा को टिकट नहीं देने के सवाल पर कहा कि 3 साल में कभी भी नरेश मीणा मेरे से मिलने नहीं आए. टिकट तो यहां के नेता को ही मिलना है. पंजाब से लाकर तो किसी को टिकट देना नहीं है. उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी में नहीं है, जिसने आवेदन नहीं किया. वह आदमी टिकट मांग रहा है यह कैसे संभव है?

क्या कहा था नरेश मीणा ने? : नरेश मीणा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि 'मेरे पिताजी सन 2000 में बारां में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहें. मैंने सन 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI के टिकट पर छात्रसंघ महासचिव का चुनाव लड़कर ऐतिहासिक विजय हासिल की. मैंने 2023 में छबड़ा विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 45,000 वोट लेकर आया. 2024 में दौसा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिला. विधानसभा उप चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी से देवली उनियारा विधानसभा के लिए टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं देकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो BJP से तैयारी कर रहा था. मुझे टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 60,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई. आदरणीय राहुल गांधी जी अब फिर से मैं अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकिट मांग रहा हूं. हर बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, जिसके वर्ग के पूरी विधानसभा में 1% वोट नहीं है, जिसने कोटा संभाग में पूरी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, जिसका नाम है प्रमोद जैन भाया. राहुल गांधी जी मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि मेरे इस पत्र को संज्ञान में लेकर मुझे कांग्रेस पार्टी से अंता विधानसभा से टिकट देने कि कृपा करेंगे'.

कांग्रेस को मिलेगी मजबूती : कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी. राहुल गांधी की सोच है कि निचले स्तर से कांग्रेस मजबूत हो और हर वह आदमी जो पार्टी की सेवा करना चाहता है और सक्षम है, उसको मौका मिले.

अमेरिका के मूड पर बोले : इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ पाकिस्तान की सेना प्रमुख चाय नाश्ता करते हैं. पाकिस्तान के दो टुकड़े हमने किया, लेकिन कभी भी अमेरिका की पंचायती नहीं रही. पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पंचायती कर रहा है.

