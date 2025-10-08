ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: नरेश मीणा का टिकट कटने पर बोले सचिन पायलट, 'भाया' अनुभवी उम्मीदवार

सचिन पायलट ने दावा किया कि जब भी पंचायत चुनाव होंगे, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा.

Sachin Pilot at the Circuit House
सर्किट हाउस में सचिन पायलट (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 9:10 PM IST

उदयपुर: पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का कहना है कि अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने सोच-समझकर अनुभवी व्यक्ति को टिकट दिया है. नरेश मीणा के टिकट कटने के सवाल पर पायलट ने कहा कि पार्टी ने विचार-विमर्श के बाद ही प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है.

बुधवार देर शाम को सर्किट हाउस पहुंचने पर पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अंता विधानसभा सीट पर सोच-विचार करके टिकट दिया है. उन्होंने दावा किया कि यह विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी. पायलट ने कहा कि राजस्थान की जनता भी चाहती है कि देश भर में संदेश जाए कि राजस्थान की सरकार कोई काम नहीं कर रही है. जनता को जो सपने दिखाए गए थे, जब वह सपने टूट जाते हैं, तो जनता जवाब भी देती है.

पायलट ने पार्टी उम्मीदवार को लेकर कही ये बात (ETV Bharat Udaipur)

पंचायत चुनाव पर किया ये दावा: वहीं नरेश मीणा के टिकट कटने पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टिकट एक व्यक्ति को मिलता है. पार्टी ने सबसे विचार-विमर्श करने के बाद में टिकट दिया होगा. उन्होंने कहा कि प्रमोद जैन भाया अनुभवी उम्मीदवार हैं. अच्छा चुनाव लड़ेंगे. पायलट ने कहा कि लड़ाई विचारधारा और दलों की होती है. प्रदेश की जनता ने भाजपा को मौका दिया था. अगर भाजपा की सरकार अच्छा काम करती, तो आज उन्हें डरना नहीं पड़ता. राज्य सरकार पंचायत चुनाव नहीं करवा रही. इससे जनता में आक्रोश है. उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन जब भी राजस्थान में पंचायती चुनाव होंगे, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगा.

'राज्य सरकार ने जनता का विश्वास तोड़ा': सचिन पायलट ने कहा कि जो पिछले 2 साल में राजस्थान की सरकार ने जनता का विश्वास तोड़ा है. इसका करारा जवाब मिलेगा. भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. चाहे सड़क हादसों के मामले हों या फिर अतिवृष्टि में सरकार का फैलियर हो. अस्पताल में आग लग रही है, टैंकर के हादसे से हो रहे हैं. इन सब से राजस्थान में सरकार का इकबाल खत्म हो गया. जनता के सारे सपने धराशाई हो गए. इसलिए अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव पर भी जनता भाजपा को आईना दिखाएगी

