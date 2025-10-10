अंता विधानसभा उपचुनाव: भाजपा में टिकट को लेकर महामंथन जारी, सीएम, अध्यक्ष और पूर्व सीएम के बीच हुई चर्चा
माना जा रहा है कि तीनों की मुलाकात में उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन गई है.
Published : October 10, 2025 at 7:37 PM IST
जयपुर: अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन भाजपा में अभी तक महामंथन चल रहा है. शुक्रवार को सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बीच मुख्यमंत्री आवास पर लंबी चर्चा हुई. इसके बाद दोनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 13 नंबर स्थित निवास पर पहुंचे, जहां तीनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई. उम्मीदवार के नाम को लेकर भाजपा ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन यह माना जा रहा है कि तीनों की मुलाकात में उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन गई है. अब कभी भी भाजपा अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की. तीनों नेताओं के बीच अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई. अंता विधानसभा सीट वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र में आती है. हाड़ौती अंचल को राजे का क्षेत्र माना जाता है, ऐसे में इस चुनाव से उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है.
यही वजह है कि भाजपा अभी तक अंता से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है. पार्टी चाहती है कि इस सीट पर राजे की राय को पूरा महत्व दिया जाए. इसी सिलसिले में विचार-विमर्श के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनके आवास पर पहुंचे.
सबकी राय से होगा नाम तय: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संगठनात्मक काम सबकी राय के साथ किया जाएगा. जहां तक उम्मीदवार की बात है, कहीं कोई अड़चन नहीं है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है. जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी. भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसी भी निर्णय को लेने से पहले सबकी राय लेती है, वही किया जा रहा है. जल्द ही उम्मीदवार का नाम मिल जाएगा.