अंता उपचुनाव: पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने की दावेदारी, नरेश मीणा के चुनाव लड़ने दी प्रतिक्रिया
पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए.
Published : October 7, 2025 at 6:17 PM IST
कोटा: बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस और भाजपा तैयारी में जुट गई हैं. तीन बार विधायक और अंता से दो बार चुने गए कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया भी दावेदारी कर रहे हैं. दोनों बार सरकार में मंत्री भी बने थे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सर्किट हाउस में मिलने के दौरान मीडिया से बातचीत में प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है.
भाजपा सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप: भाया ने कहा कि अंता में वे कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं. पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी, उस उम्मीदवार के साथ खड़े होंगे. उसको दमदारी से चुनाव लड़वायेंगे. पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि रहेगा. भाया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बदले की राजनीति शुरू की थी. सरकार बदलने पर काफी मुकदमे लगाए गए थे. इस तरह की राजनीति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है. उन्होंने कहा कि मेरे और हमारे कांग्रेस के अन्य जनप्रतिनिधि के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थे. हम न्याय में विश्वास रखते हैं. न्यायपालिका से हमें जीत मिली है. राजनीति में यह किसी के लिए अच्छी परंपरा नहीं है.
किया जीत का दावा: भाया ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. दो साल में आमजन से जुड़े हुए जितने भी एरिया है, उनमें लोग परेशान हैं. निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में ही फैसला होने वाला है. प्रमोद जैन भाया से जब पूछा गया कि सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ने की पोस्ट डाली है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय रहेगा. मैं दावेदारी कर रहा हूं. अंता से एक बार जीत और एक बार हार के सवाल पर भाया ने कहा कि जनता का निर्णय होता है. प्रजातंत्र में जनता सर्वपरि है. जनता का निर्णय सिर माथे होता है. उन्होंने जो निर्णय किया था, हमने स्वीकार किया है. आगे जो निर्णय करेगी, वह भी स्वीकार किया जाएगा.