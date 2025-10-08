ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव 2025: राष्ट्रीय लोकदल भी उतारेगा अपना प्रत्याशी, दावा-चर्चित युवा नेता संपर्क में

जयपुर: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार राष्ट्रीय लोकदल भी अपना प्रत्याशी उतारने जा रहा है. कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी प्रत्याशियों की रायशुमारी करके पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को दो नामों का पैनल भेजा है. हालांकि राष्ट्रीय लोकदल की नजर एक चर्चित युवा नेता पर भी है. पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्होंने एक युवा नेता से संपर्क साधा है.

जल्द होगी नाम की घोषणा: राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगा. उपचुनाव की घोषणा के साथ ही हमने संभावित नामों को लेकर रायशुमारी कर दी थी और दो नाम पार्टी हाईकमान को भेजे हैं. एक-दो दिन में प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है. उन्होंने बताया कि हमने देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में चर्चा में आए एक युवा नेता से भी संपर्क साधा है. हालांकि अभी बातचीत का दौर जारी है. उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय लोकदल पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में उतरेगा और भाजपा-कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के साथ ही चुनाव में जीत भी दर्ज करेगा.