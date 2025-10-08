ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव 2025: राष्ट्रीय लोकदल भी उतारेगा अपना प्रत्याशी, दावा-चर्चित युवा नेता संपर्क में

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को दो उम्मीदवारों के नाम भेजे गए हैं.

RLD leader Jayant Chaudhary
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 8:40 PM IST

जयपुर: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार राष्ट्रीय लोकदल भी अपना प्रत्याशी उतारने जा रहा है. कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी प्रत्याशियों की रायशुमारी करके पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को दो नामों का पैनल भेजा है. हालांकि राष्ट्रीय लोकदल की नजर एक चर्चित युवा नेता पर भी है. पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्होंने एक युवा नेता से संपर्क साधा है.

जल्द होगी नाम की घोषणा: राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारेगा. उपचुनाव की घोषणा के साथ ही हमने संभावित नामों को लेकर रायशुमारी कर दी थी और दो नाम पार्टी हाईकमान को भेजे हैं. एक-दो दिन में प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है. उन्होंने बताया कि हमने देवली उनियारा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में चर्चा में आए एक युवा नेता से भी संपर्क साधा है. हालांकि अभी बातचीत का दौर जारी है. उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय लोकदल पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में उतरेगा और भाजपा-कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के साथ ही चुनाव में जीत भी दर्ज करेगा.

पढ़ें: अंता उपचुनाव : कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को बनाया प्रत्याशी, गहलोत-रंधावा सहित कई नेताओं ने दी बधाई

राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सहित कई नेताओं के होंगे दौरे: अवाना ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद उपचुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी सहित पार्टी के दो सांसदों और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी सहित कई अन्य नेताओं के भी दौरे होंगे. हम एससी -एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के मतदाताओं को अपने साथ लेंगे. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस से जनता त्रस्त हो चुकी है. इसलिए तीसरे विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल से उम्मीद लगाए हुए हैं.

RLD TO FIGHT IN ANTA ELECTIONTWO NAMES FROM RLD FOR ELECTIONCANDIDATES IN ANTA ELECTIONANTA ASSEMBLY BY ELECTION 2025

