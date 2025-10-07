ETV Bharat / state

अंता उप चुनाव की तैयारियां शुरू, जिला प्रशासन ने बताया क्या होगी प्लानिंग

जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है. निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान 11 नवंबर को मतदान और मतगणना 14 नवंबर को होगी. उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी. इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर समीक्षा 23 अक्टूबर और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है. निर्वाचन प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी.

बारां : जिला प्रशासन ने अंता उप चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है. जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर व एसपी अभिषेक अंडासु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के बारे में पत्रकारों व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया. साथ ही उन्होंने आदर्श आचार संहिता की पालन करने के भी निर्देश दिए.

पढ़ें. अंता विधानसभा उपचुनाव की घोषणा, 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे

उन्होंने बताया कि जनता विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 अक्टूबर को कर दिया गया है. प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक मतदान कराना है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गई है. यह मतगणना पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी, भवन, वाहन कर्मचारी आदि का चुनाव प्रचार में प्रयोग वर्जित है. नई योजनाओं परियोजनाओं या आर्थिक रियायतों की घोषणा पर रोक है. किसी भी धर्म, जाति या भाषा समुदाय के आधार पर वोट मांगना या भड़काऊ भाषण देना वर्जित है. बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाना निषेध है. धन, शराब व वस्तुएं अन्य प्रकार का लाभ देकर मतदाताओं को प्रलोभन देना भी अपराध की श्रेणी में आता है.

पढ़ें. अंता उपचुनाव की घोषणा: डोटासरा का जीत का दावा, कहा- 2 साल के शासन में जनता त्रस्त

अधिकारी और कर्मचारी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से काम करेंगे. एसपी अभिषेक अंडासु ने बताया कि निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जिले में तीन एफएसटी का गठन कर दिया गया है. जल्द ही एसएसटी का भी गठन कर दिया जाएगा. किसी भी प्रकार से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.