अंता उप चुनाव 2025 : आज होगी अधिसूचना जारी, 21 अक्टूबर तक भर सकेंगे नामांकन पत्र

बारां. आगामी 11 नवंबर को होने वाले अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी. अंता विधानसभा उपचुनाव के रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव ने बताया कि सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हर दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे. वहीं इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 23 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक तय की गई है.

मतदान केंद्रों का निरीक्षण : रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने मांगरोल क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कोयला, भटवाड़ा मऊ, बमोरी कला सहित आसपास के अन्य मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान दलों की आवाजाही, विद्युत एवं संचार व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया.

