अंता उप चुनाव 2025 : आज होगी अधिसूचना जारी, 21 अक्टूबर तक भर सकेंगे नामांकन पत्र

अंता उपचुनाव में निष्पक्ष मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार.

अंता उपचुनाव 2025
अंता उपचुनाव 2025 (फोटो ईटीवी भारत बारां)
Published : October 13, 2025 at 8:35 AM IST

बारां. आगामी 11 नवंबर को होने वाले अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी. अंता विधानसभा उपचुनाव के रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव ने बताया कि सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हर दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे. वहीं इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 23 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक तय की गई है.

मतदान केंद्रों का निरीक्षण : रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने मांगरोल क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कोयला, भटवाड़ा मऊ, बमोरी कला सहित आसपास के अन्य मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान दलों की आवाजाही, विद्युत एवं संचार व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया.

जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, रैम्प, प्रकाश, छाया तथा साफ-सफाई जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर पूर्ण कर ली जाएं, ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की असुविधा न हो. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निरीक्षण कर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें.

शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान की अपील : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर आमजन से भी संवाद किया और उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिकाधिक भागीदारी की अपील की.

