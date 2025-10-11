ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव का चढ़ने लगा रंग, इस रण में कांग्रेस-भाजपा की लगी साख दांव पर

अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच नरेश मीणा की दावेदारी ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है.

अंता में त्रिकोणीय मुकाबला
अंता में त्रिकोणीय मुकाबला (ETV Bharat)
Published : October 11, 2025 at 6:20 PM IST

जयपुर : अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होते ही सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने दो बार विधायक रहे प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा में टिकट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सहमति और उनके प्रभाव को लेकर सियासी मंथन जारी है. यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट के लिए है. सत्ताधारी भाजपा के लिए आंकड़ों के लिहाज से तो चुनाव कोई ज्यादा खास महत्व नहीं रखता, लेकिन इसकी जीत या हार का सियासी संदेश काफी दूर तक जाएगा. सियासी संदेश के लिहाज से इस चुनाव में कई नेताओं की साख दांव पर रहेगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रमुख रूप से हैं. अंता के रण पर देखिए ये खास रिपोर्ट ...

वसुंधरा राजे का क्षेत्र : इस सीट पर साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कंवरलाल मीणा ने जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2005 में SDM को धमकाने के मामले में सजा होने के बाद 1 मई 2025 को कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी गई. अंता विधानसभा सीट वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र में आती है. हाड़ौती अंचल को राजे का क्षेत्र माना जाता है. ऐसे में इस चुनाव से राजे की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है. यही वजह है कि बीजेपी अभी तक अंता से प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है. पार्टी चाहती है कि इस सीट पर राजे की राय को पूरा महत्व दिया जाए. इसी सिलसिले में विचार-विमर्श करने सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ राजे से सहमति बनाने में लगे है. भाजपा अभी इस बात पर मंथन कर रही है कि किस चेहरे को टिकट दिया जाए?. वसुंधरा राजे भी इससे पहले सांसद रह चुकी हैं. उन्होंने 1989 में पहला चुनाव लड़ा था और 1991, 1996, 1998 और 1999 में इस लोकसभा सीट से जीत हासिल की. इसके बाद उनके पुत्र दुष्यंत सिंह लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं.

जानिए अंता सीट को लेकर किसने क्या कहा... (ETV Bharat Rajasthan)

अंता उपचुनाव के सियासी मायने : 2,26,227 मतदाताओं वाली अंता विधानसभा सीट के जीतने या हारने से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा के लिहाज से ये सीट की जीत या हार का सियासी संदेश काफी दूर तक जाएगा. वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि सियासी संदेश के लिहाज से इस चुनाव में कई नेताओं की साख दांव पर रहेगी. पिछले विधानसभा चुनावों में कंवरलाल मीणा भी वसुंधरा की पसंद से ही उम्मीदवार बने थे और चुनाव जीतने में सफल रहे. इस बार भी अगर वसुंधरा राजे की सहमति से टिकट दिया गया तो इस सीट जीत का जिम्मेदारी वसुंधरा राजे की होगी. संभावना है कि वसुंधरा राजे कंवरलाल मीणा के परिवार या अपने समर्थक प्रभुलाल सैनी में से किसी को टिकट दे सकती हैं, क्योंकि वे पहले भी यहां विधायक रह चुके हैं. इसके साथ बतौर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की भी इस चुनाव से जवबदेही बनी हुई है. कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया इस सीट के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. वे दो बार गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं.

जातीय समीकरण
सीट पर जातीय समीकरण (ETV Bharat GFX)

त्रिकोणीय बन सकता है मुकाबला : बारां जिले में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ललित मोहन खंडेलवाल कहते हैं कि अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है. भाया, अंता क्षेत्र में तीन बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में भी मजबूत पकड़ रखते हैं. भाजपा की ओर से स्थिति अभी धुंधली बनी हुई है, लेकिन चर्चा है कि प्रभुलाल सैनी पर पार्टी फिर से दांव खेल सकती है. प्रभुलाल सैनी इस सीट से दो चुनाव लड़ चुके, जिसमें एक बार 2013 में जीत दर्ज कर वसुंधरा सरकार में मंत्री बने. हालांकि, इसके बाद 2018 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. भाजपा में भी टिकट को लेकर रस्साकशी तेज है.

कांग्रेस को मीणा वोट बैंक का नुकसान हो सकता है : भाजपा नेता आनंद गर्ग और पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन और प्रदेश भाजपा मंत्री भूपेंद्र सैनी टिकट की मांग कर रहे हैं. साथ ही अंता प्रधान प्रखर कौशल जो पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह कौशल के पौत्र हैं. वहीं, पूर्व छात्र नेता नरेश मीणा मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं. नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. करीब 15 फीसदी मीणा बाहुल्य सीट पर नरेश कांग्रेस और भाजपा दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. खंडेलवाल बताते हैं कि नरेश मीणा, प्रमोद भाया के कट्टर विरोधी माने जाते हैं.

सीट पर जीत हासिल करने वाले
सीट पर जीत हासिल करने वाले (ETV Bharat GFX)

यह मौजूदा सरकार का 8वां उपचुनाव : प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद ये आठवां उपचुनाव होने जा रहा है. इससे पहले 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल एक सीट जीती. एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई. जिन 7 सीटों पर उप चुनाव हुए उनमें से 4 सीट कांग्रेस के पास थी. पिछले साल खींवसर, देवली-उनियारा, झुंझुनू, दौसा, चौरासी, रामगढ़ और सलूंबर सीटों पर उपचुनाव हुए थे. इनमें खींवसर, देवली-उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़ और सलूंबर सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि दौसा में कांग्रेस और चौरासी में भारत आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की.

अंता उपचुनाव के नतीजों से सरकार की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक पर्सेप्शन पर इसका बड़ा असर होगा. अगर बीजेपी यह सीट जीतती है तो इसे सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के रूप में देखा जाएगा. अगर हार होती है तो विपक्ष इसे जनता की नाराजगी का संकेत बताकर हमलावर रुख अपना सकती है. टिकट वितरण में हो रही देरी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कर दिया कि कहीं भी कोई अड़चन नहीं है और नहीं कोई गुटबाजी है. जब भी पार्टी कोई निर्णय करती है तो सामूहिक निर्णय लेती है. सभी की राय शामिल की जाती है, जल्दी ही पार्टी उम्मीदवार की घोषणा कर देगी. हम अंता उपचुनाव जीत रहे हैं. इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए.

