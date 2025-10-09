ETV Bharat / state

'सरकार के कार्यकाल से जनता त्रस्त', डोटासरा का दावा- हम ही जीतेंगे अंता उपचुनाव

गोविंद सिंह डोटासरा ( फोटो ईटीवी भारत बीकानेर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 2:24 PM IST | Updated : October 9, 2025 at 2:36 PM IST 2 Min Read

बीकानेर : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया है. डोटासरा ने कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और 2 दिन पहले प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से हमारी मुलाकात हुई थी और तब मैंने गंगानगर से लेकर सीकर तक की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात कही थी. उन्होंने कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो गए हैं. उन्होंने कहा कि जो सरकार चुनकर आती है उस पर भरोसा करना सबका काम है और विपक्ष भी उस पर भरोसा करता है. सरकार को पूरा मौका देना जरूरी है और हमने दिया भी है लेकिन सरकार अपने वादे पर खड़ी नहीं उतरी और समय-समय पर आंदोलन विपक्ष करता रहा है और आगे भी करेगा. अंत उपचुनाव पर बोले : इस दौरान अंता में होने वाले उपचुनाव को लेकर डोटासरा ने कहा कि सबकी सहमति से टिकट का वितरण हुआ है और सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जनता त्रस्त है. कानून व्यवस्था सहित जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से इस चुनाव में कांग्रेस विजय होगी. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

Last Updated : October 9, 2025 at 2:36 PM IST