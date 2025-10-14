ETV Bharat / state

एफिडेविट में खुलासा: 56 करोड़ है प्रमोद जैन भाया की संपत्ति, 2 साल में आय हुई कम बढ़ गया कर्जा

कोटा के सर्किट हाउस में कांग्रेस नेता प्रमोद जैन ( ETV Bharat Kota )