एफिडेविट में खुलासा: 56 करोड़ है प्रमोद जैन भाया की संपत्ति, 2 साल में आय हुई कम बढ़ गया कर्जा

प्रमोद जैन भाया की संपत्ति 56.20 करोड़ है, जबकि साल 2023 में 56.49 करोड़ थी. 2 साल में 29 लाख की कमी आई.

Congress leader Pramod Jain at the Circuit House in Kota
कोटा के सर्किट हाउस में कांग्रेस नेता प्रमोद जैन (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 8:30 AM IST

Updated : October 14, 2025 at 8:46 AM IST

अंता (बारां): अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की कुल संपत्ति 56.20 करोड़ है, जबकि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में संपत्ति 56.49 करोड़ थी. यानी बीते 2 साल में संपत्ति में 29 लाख की कमी आई. नामांकन के साथ दाखिल एफिडेविट के अनुसार वर्ष 2025 में भाया की चल संपत्ति 17.96 करोड़ और अचल संपत्ति 38.24 करोड़ है. भाया की आय वर्ष 2024-25 में 19.55 लाख रही, जबकि साल 2022-23 में आय 32.91 लाख थी. उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया की साल 2023-24 में आय 3.30 करोड़ रुपए है, जबकि साल 2022-2023 में यह 4.53 करोड़ थी. दो साल में भाया और उनकी पत्नी की आय घटी. वहीं भाया पर जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक आठ मुकदमे दर्ज हुए.

चल में कमी, अचल में वृद्धि: कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया ने बताया कि उनके हाथ में 18.17 लाख रुपए व बारां जिला प्रमुख उर्मिला जैन के पास 19.48 लाख रुपए नकदी है. वर्ष 2023 में भाया की चल संपत्ति 18.68 करोड़ थी, जो वर्ष 2025 में गिरकर 17.96 में करोड़ हो गई. अचल संपत्ति 2023 में 37.80 करोड़ थी, जो बढ़कर 38.24 करोड़ हो गई. अंचल सम्पति में भाया दंपति के पास 14.11 करोड़ की कृषि भूमि है. जिसमें भाया के पास 3.25 और उनकी पत्नी के पास 10.86 करोड़ मूल्य की कृषि भूमि है. इसी के साथ 3.37 करोड़ के भूखंड हैं. जिनमें भाया के पास 2.25 और उनकी पत्नी के पास 1.12 करोड़ के कीमत के है. भाया के पास एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 3 करोड़ रुपए का है, जबकि उनकी पत्नी के पास दो है. जिनकी कीमत 7 करोड़ है. दम्पति के पास मिलकर 10 करोड़ के वाणिज्य परिसर हैं. भाया के पास एक फ्लैट जयपुर में है, यह अभी लोन पर है. इसकी 80 लाख है, जबकि उनकी पत्नी के पास में 9.95 करोड़ के मकान हैं. दोनों के मिलाकर दोनों के पास 10.75 करोड़ के आवासीय परिसर हैं.

भाया के पास पुराने वाहन, पत्नी के पास लग्जरी SUV
भाया के पास पुराने वाहन, पत्नी के पास लग्जरी SUV (फोटो ईटीवी भारत अंता(बारां))

पढ़ें:अंता उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी भाया ने भरा पर्चा, 15 को नामांकन रैली

पत्नी के पास ज्यादा संपत्ति: अभी भाया की चल संपति 4.3 करोड़ और पत्नी की 13.43 करोड़ है. अचल संपत्ति भाया की 9.30 करोड़ और पत्नी की 28.93 करोड़ है. भाया की कुल संपत्ति 13.83 और पत्नी की 42.36 करोड़ है. साल 2023 में भाया की चल संपत्ति 4.41 करोड़ और पत्नी की 14.27 करोड़ थी. अचल संपत्ति की बात की जाए तो भाया की 9.30 करोड़ की थी, जबकि उनकी पत्नी की 28.49 करोड़ थी. तब भाया की कुल 13.71 करोड़ और उनकी पत्नी की 42.77 करोड़ थी.

सोना-चांदी नहीं बढ़ा, कीमत बढ़ी: भाया ने अपने पास 9 किलो चांदी बताई, जिसकी वर्तमान कीमत 13.50 लाख है. पत्नी के पास 110 तोला सोना है. इसकी कीमत 1.65 करोड़ है. दोनों की कीमत 1.78 करोड़ है. साल 2023 में दिए एफिडेविट के अनुसार, इस चांदी की कीमत 7.20 लाख और सोने की 66 लाख रुपए थी. दोनों की कीमत 73.20 लाख थी. भाया के पास 1.43 लाख की 32 बोर रिवाल्वर भी है.

पढ़ें:पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ केसों में जांच पर रोक से इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

देनदारी दोगुनी, लेनदारी घटी: भाया दंपती ने 22.22 करोड़ का लोन लिया. इसमें भाया पर 4.84 करोड़ बकाया व पत्नी पर 17.37 करोड़ की देनदारी है. साल 2023 में यह देनदारी 11.51 करोड़ थी. इसमें भाया पर 4 करोड़ और पत्नी पर 7.51 करोड़ की देनदारी थी. अकेली उर्मिला जैन पर 9.86 करोड़ के देनदारी बढ़ गई. इसी तरह लेनदारी की बात करें तो भाया दंपती को साल 2023 में 14.45 करोड रुपए लेने थे. भाया को 3.15 और पत्नी को 11.30 करोड़ लेने थे. साल 2025 के एफिडेविट के अनुसार दोनों को महज 12.50 करोड़ रुपए लोन हैं. भाया की लेनदारी बढ़कर 4 करोड़ हुई जबकि उर्मिला जैन की लेनदारी 8.50 करोड़ रह गई. दोनों की लेनदारी में करीब 2 करोड़ कम हुए. इसमें भाया की बढ़ गई, लेकिन पत्नी की कम हुई.

75 लाख के वाहन: भाया के पास एक कार व जीप है. जबकि पत्नी के पास तीन एसयूवी और एक स्कूटर है. इनकी कीमत 75 लाख से ज्यादा है. इनमें पत्नी के पास 45.31 लाख की लग्जरी एसयूवी हैं. एक एसयूवी 13.32 और दूसरी 11.63 लाख की है. स्कूटर 57 हजार का है. भाया के पास 2.93 लाख की 1999 मॉडल कार और 1.90 लाख कीमत एक जीप 1991 मॉडल है.

पढ़ें: गहलोत सरकार में मंत्री रहे कई नेताओं पर कस रहा CBI-ED और ACB का शिकंजा

साल 2024 में आठ मुकदमे दर्ज: प्रमोद जैन पर जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक आठ मुकदमे दर्ज हुए. इनमें अधिकांश बारां कोतवाली, अंता में दो और मांगरोल में एक मुकदमा है. एफिडेविट में बताया कि मुकदमा नंबर 1 से 7 तक सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक 16 जुलाई 2025 से लगी है. इनका थाना स्तर पर अनुसंधान लंबित है. अंता में दर्ज आठवें नंबर की एफआईआर में अनुसंधान लम्बित है. वर्ष 2023 में एक भी मुकदमा नहीं था.

