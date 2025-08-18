ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के समर्थक बोले- चोर का नहीं दे सकते साथ - ANTA ASSEMBLY SEAT IN BARAN

अंता उपचुनाव को लेकर भाजपा में सरगर्मियां शुरू हो गई. इस बीच एक दावेदार के समर्थक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक का द्श्य (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 6:20 PM IST

बारां: अंता विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद छह महीने के भीतर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने दावेदारों का ऐलान नहीं किया है. वहीं, भाजपा में आधा दर्जन से अधिक नेता टिकट के दावेदार के रूप में सामने आए हैं. इस बीच, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग के समर्थकों की एक बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें उनके एक समर्थक कहते नजर आ रहे हैं, 'टिकट मिले या नहीं, हम मैदान में जरूर उतरेंगे. पार्टी अगर किसी चोर को टिकट देती है, तो हम उसका साथ नहीं देंगे.' इस वीडियो पर भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने कहा कि उन्होंने वीडियो देख लिया है. जांच करवा रहे हैं. पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी जाएगी.

यह वीडियो 16 अगस्त को कोयला में हुई बैठक का है, जिसमें गर्ग के समर्थक यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आनंद गर्ग से बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता. भाजपा के चार एमएलए थे, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ उनके पास लगी रहती है. फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं है. इसके बाद भी वे लोगों की मदद कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि टिकट के लिए पूरी कोशिश करेंगे और मिलेगा भी, यदि एक फीसदी भी कुछ होता है तो हम चुनाव लड़ेंगे, यह मन बना लो. हमें तो अपने व्यक्ति को चुनाव लड़वा रहे हैं. इसके बाद कह रहे हैं कि, 'क्या हमने खीर खा रखी है? पार्टी हमें खाने को नहीं देती. पार्टी अपने को क्या देती है? अच्छे व्यक्ति का साथ देंगे. अगर पार्टी ने अच्छे आदमी को छोड़कर चोर को टिकट दिया, तो क्या हम उसका साथ दें? हमारे पास भी बुद्धि है.'

वीडियो सुनकर देंगे जवाब: 'वीडियो में कार्यकर्ताओं व नेताओं ने क्या कहा है. इसकी जानकारी नहीं हैं. मैं पहले इसे सुनूंगा, इसके बाद ही जवाब दूंगा.

-आनंद गर्ग, पूर्व जिलाध्यक्ष, भाजपा

जांच करवा रहे हैं: उन्होंने वीडियो देखा है. जांच करवा रहे हैं. साथ ही प्रदेश नेतृत्व व बड़े पदाधिकारियों को भी अवगत करवाया जाएगा.

-नरेश सिंह सिकरवार, जिलाध्यक्ष, बारां

बाहरी प्रत्याशी का विरोध भी: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राकेश गुप्ता के मुताबिक भाजपा में अंता सीट को लेकर कई दावेदार हैं. इसमें अंता प्रधान प्रखर कौशल, पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती देवी, पूर्व विधायक खानपुर नरेंद्र नागर, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, विष्णु गौतम, जयेश गालव और संघ पृष्ठभूमि के महावीर सिंह हाड़ा की चर्चा है. अंता विधानसभा सीट से बीते चार चुनाव में भाजपा के दो विधायक चुने गए हैं, लेकिन दोनों ही विधायक स्थानीय नहीं होकर दूसरे जिले के हैं. इनमें एक पूर्व मंत्री प्रभु लाल सैनी भी हैं, जबकि दूसरे कंवर लाल है, जिनकी हाल ही सदस्यता रद्द की गई है. बीते दिनों अंता विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग समुदाय की मीटिंग हुई है. माली समाज ने भी अपने वोट ज्यादा बताकर समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग की है. दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता स्थानीय उम्मीदवार को ही टिकट देने की मांग कर रहे हैं.

