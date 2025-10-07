ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: 2 लाख से ज्यादा मतदाता लेंगे भाग, बढ़ाए मतदान केंद्र, अभी भी जोड़े जा रहे मतदाता

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ( ETV Bharat Jaipur )

Published : October 7, 2025 at 5:44 PM IST

जयपुर: अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार 2 लाख 27 हजार 563 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वहीं मतदान केंद्रों की संख्या भी 247 से बढ़कर 268 कर दी गई है. उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे बारां जिले में आचार संहिता भी लागू हो गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक निर्वाचन विभाग की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी दी. नवीन महाजन ने बताया कि अंता उपचुनाव में 2 लाख 27 हजार 563 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1 लाख 16 हजार 405 पुरुष और 1 लाख 11 हजार 154 महिला हैं. वहीं 4 ट्रांसजेंडर और 1170 दिव्यांगजन हैं. इसके अलावा 39 सर्विसमैन हैं. वहीं 85 साल से ऊपर की आयु के 1013 मतदाता हैं. जबकि 8450 मतदाता पहली बार वोट करेंगे, जो 18 से 19 साल के हैं. उन्होंने बताया कि नए मतदाता जुड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है. 11 अक्टूबर तक मतदाता जोड़ने का कार्य चलता रहेगा. भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे. इस कारण मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 268 कर दी गई है. पढ़ें: अंता में फिर होगा महामुकाबला, अब तक 2-2 बार कांग्रेस-भाजपा का कब्जा, जानिए समीकरण ये रहेगा चुनाव कार्यक्रम: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी. नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 23 अक्टूबर को और नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है. मतदान 11 नवम्बर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवम्बर को की जाएगी. पढ़ें: अंता उप चुनाव की तैयारियां शुरू, जिला प्रशासन ने बताया क्या होगी प्लानिंग