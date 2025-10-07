अंता उपचुनाव: 2 लाख से ज्यादा मतदाता लेंगे भाग, बढ़ाए मतदान केंद्र, अभी भी जोड़े जा रहे मतदाता
चुनाव के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एक मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे.
Published : October 7, 2025 at 5:44 PM IST
जयपुर: अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार 2 लाख 27 हजार 563 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. वहीं मतदान केंद्रों की संख्या भी 247 से बढ़कर 268 कर दी गई है. उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे बारां जिले में आचार संहिता भी लागू हो गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक निर्वाचन विभाग की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी दी.
नवीन महाजन ने बताया कि अंता उपचुनाव में 2 लाख 27 हजार 563 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1 लाख 16 हजार 405 पुरुष और 1 लाख 11 हजार 154 महिला हैं. वहीं 4 ट्रांसजेंडर और 1170 दिव्यांगजन हैं. इसके अलावा 39 सर्विसमैन हैं. वहीं 85 साल से ऊपर की आयु के 1013 मतदाता हैं. जबकि 8450 मतदाता पहली बार वोट करेंगे, जो 18 से 19 साल के हैं. उन्होंने बताया कि नए मतदाता जुड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है. 11 अक्टूबर तक मतदाता जोड़ने का कार्य चलता रहेगा. भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे. इस कारण मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 268 कर दी गई है.
पढ़ें: अंता में फिर होगा महामुकाबला, अब तक 2-2 बार कांग्रेस-भाजपा का कब्जा, जानिए समीकरण
ये रहेगा चुनाव कार्यक्रम: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी. नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 23 अक्टूबर को और नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है. मतदान 11 नवम्बर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवम्बर को की जाएगी.
पढ़ें: अंता उप चुनाव की तैयारियां शुरू, जिला प्रशासन ने बताया क्या होगी प्लानिंग
पारदर्शिता और निगरानी के नवाचार: महाजन ने कहा कि इस बार मतदान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई नवाचार किए गए हैं.सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के साथ-साथ बूथवार हर दो घंटे में मतदान की रियल टाइम डिटेल ऑनलाइन सिस्टम पर अपडेट की जाएगी. वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि आयोग ने इस बार मतदान प्रक्रिया में कई स्तरों पर पारदर्शिता के उपाय किए हैं. किसी भी शिकायत या साक्ष्य के आधार पर तथ्यात्मक जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें: अंता विधानसभा उपचुनाव की घोषणा, 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे
मोबाइल फोन जमा कराने होंगे: उन्होंने बताया कि इस बार मतदान केंद्रों पर जाने से पहले मतदाताओं को मोबाइल फोन जमा करने होंगे. इसके लिए पहली बार मतदान केंद्र के ठीक बाहर काउंटर लगाए गए हैं. वहां पर अपना मोबाइल जमा कराकर उसकी पर्ची ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि जहां मॉक पोल डाटा क्लियर नहीं किया गया अथवा जहां पर प्रपत्र 17 सी व ईवीएम के डाटा में अंतर है. वहां वीवीपैट पर्चियों की शत-प्रतिशत गणना अनिवार्य की गई है.
उम्मीदवारों की रंगीन फोटो: ईवीएम बैलेट पेपर को अधिक पठनीय बनाया जा रहा है. इस पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो प्रदर्शित की जाएगी. महाजन ने बताया कि इस बार डाक मत पत्रों की गणना की समाप्ति के पश्चात ही ईवीएम के अंतिम दो राउंड की गणना की जाएगी. पूर्व विधायक कंवरलाल की सजा माफी याचिका पर सवाल पूछे जाने पर महाजन ने कहा कि आयोग संभावित परिस्थितियों पर टिप्पणी नहीं करता. यदि कोई निर्णय या परिस्थिति बनती है, तो स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.