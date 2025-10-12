कुचामन के व्यापारी की हत्या के बाद, फिर आया धमकी भरा कॉल, इस बार शराब ठेकेदार निशाने पर
शराब ठेकेदार का कहना है कि कॉल करने वाले ने खुद को वीरेंद्र चारण बताया और बुरा अंजाम करने की धमकी दी.
Published : October 12, 2025 at 2:52 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन निवासी रमेश रूलानिया हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है. इसी बीच क्षेत्र के एक अन्य व्यापारी व पूर्व सरपंच को धमकी भरा फोन आने से हड़कंप मच गया. व्यापारी को विदेश से आए व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी गई, जिससे व्यापारिक वर्ग में दहशत का माहौल है.
कुचामन पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई ने बताया कि चितावा क्षेत्र के एक गांव के निवासी शराब ठेकेदार को देर रात एक व्हाट्सएप कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को वीरेंद्र चारण बताया है. इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. चितावा थाना प्रभारी तेजराम ने बताया कि कुचामन के निकटवर्ती गांव चितावा के पूर्व सरपंच एवं शराब ठेकेदार को देर रात एक व्हाट्सएप कॉल आया.
पढ़ें: रमेश रूलानिया हत्याकांड: पुलिस ने हत्या के 7 सह-आरोपियों को किया गिरफ्तार
कॉल करने वाले ने खुद को वीरेंद्र चारण बताते हुए कहा धमकाया. कॉल पर कहा गया, 'अपने बच्चों के खर्चे-पानी की व्यवस्था कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा. मैनें दो-तीन बार कॉल कर दिया है, वापस कॉल करना.' इस धमकी से घबराए व्यापारी ने तुरंत चितावा थाने में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरा कॉल किस देश से आया और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं.