ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र से जासूसी के आरोप में पकड़ाये संदिग्ध को पुलिस ने छोड़ा , यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से था कनेक्शन - PAKISTANI SPY ARRESTED

कुरुक्षेत्र से संदिग्ध जासूस गिरफ्तार ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 18, 2025 at 9:36 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 10:26 PM IST 3 Min Read

कुरुक्षेत्र: हरियाणा पुलिस और जांच एजेंसी की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव कम होने के बाद ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो भारत की खुफिया रिपोर्ट पाकिस्तान को दे रहे थे. इसी कड़ी में हरियाणा से कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं. ताजा मामला कुरुक्षेत्र से सामने आया है, जहां कुरुक्षेत्र से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में एसटीएफ के द्वारा एक व्यक्ति को शनिवार रात गिरफ्तार किया गया था. हरियाणा पुलिस की एसटीएफ यूनिट ने व्यक्ति को पकड़ा था. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें रात के समय सिविल ड्रेस में 2 लोग उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर जा रहे हैं. उनके पीछे ही 2 और लोग चल रहे थे. 24 घंटे की पूछताछ के बाद हरकीरत सिंह को छोड़ दिया गया है. हिसार पुलिस के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है. हिसार एसटीएफ ने की कार्रवाईः जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र के रहने वाले हरकीरत सिंह को कल रात करीब साढ़े 8 बजे एसटीएफ हिसार ने काबू किया. जांच की जिम्मेदारी हिसार STF संभाल रही थी. फिलहाल हरकीरत सिंह को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है.थ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में संदिग्ध गिरफ्तार (Etv Bharat)

Last Updated : May 18, 2025 at 10:26 PM IST