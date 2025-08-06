शिमला: राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी एचपीटीडीसी के कॉरपोरेट ऑफिस को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी की हुई है. सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है. याचिका में अदालत से मांग की गई है कि इस बारे में जारी सरकारी अधिसूचना को रद्द किया जाए.

यह याचिका डाबे राम नामक व्यक्ति ने दाखिल की है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया व न्यायमूर्ति रंजन शर्मा मामले की सुनवाई कर रहे हैं. वहीं, जनहित याचिका दाखिल करने में अपनी अच्छी नीयत को दर्शाने के लिए याचिकाकर्ता ने उपयुक्त राशि जमानत के तौर पर जमा करवाने के लिए अदालत से कुछ समय की मांग की है.

इस पर मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने प्रार्थी की मांग को स्वीकारते हुए मामले की आगामी सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं. याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी का कहना है कि वह हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है. साथ ही वह एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ का पूर्व में अध्यक्ष भी रहा है.

प्रार्थी का कहना है कि वह एचपीटीडीसी मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित होने से प्रभावित हो रहे लोगों के पक्ष में अपनी बात कहना चाहता है. यहां गौरतलब है कि इसी मामले में एक अन्य जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने कॉरपोरेट मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के आदेश पर स्थगन आदेश पारित करने से मना किया हुआ है. राज्य के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार का यह निर्णय जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

अभी तक यह कार्यालय शिमला के रिज मैदान के समीप रिट्ज एनेक्सी भवन में चल रहा था. अब इसे कांगड़ा जिला के धर्मशाला में स्थित होटल कश्मीर हाउस की बिल्डिंग में अस्थाई तौर पर शिफ्ट किया जाएगा. अधिसूचना के अनुसार जब तक भविष्य में ऑफिस को लेकर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कार्यालय यहीं से संचालित होगा. शिमला की रिट्ज एनेक्सी में एचपीटीडीसी का कार्यालय किराए के भवन में चल रहा है.

यहां शिमला में ये कार्यालय वर्ष 1972 से संचालित हो रहा है. वर्तमान में इस कार्यालय में करीब 75 कर्मचारी सेवारत हैं. राज्य सरकार का ये भी तर्क है कि राजधानी शिमला में आबादी के बढ़ते बोझ को देखते हुए कार्यालय शिफ्ट करने से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं. फिलहाल, इस दूसरी याचिका पर सुनवाई 15 सितंबर को तय की गई है.

