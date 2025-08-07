खूंटी: ग्राम प्रधान एवं बीजेपी नेता की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी चंदा हस्सा को सायको थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने 29 जून की रात लांदुप पंचायत के काड़ेतुबिद गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.

दो देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस समेत एक चाकू बरामद

इसके अलावा पुलिस ने अमरजीत पूर्ति उर्फ चोड़या और पांडु को भी गिरफ्तार किया है. इनके पास से पुलिस ने दो देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और एक चाकू बरामद किया है. गिरफ्तार सभी आदतन हत्यारे और डकैती के आरोपी हैं. आरोपी डकैती की योजना बनाकर वारदात को अंजाम देने निकले थे लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बीजेपी नेता की हत्या समेत लूटपाट, डकैती की घटनाओं को कबूल किया है.

जानकारी देते एसपी मनीष टोप्पो (Etv bharat)

सायको इलाके में चार आरोपी हथियार लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने निकले थे और जीयूरी इलाके में भ्रमणशील थे. सूचना पर डीएसपी वरुण रजक के नेतृत्व में थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडेय सहित थाने के पुलिस अवर निरीक्षक रमाकांत सिंह, पितुरूस बाड़ा सहित अन्य लोगों ने इलाके की घेराबंदी कर, चार युवकों को जीयूरी स्थित तजना नदी के पुल से गिरफ्तार किया है. इन लोगों के पास से पुलिस ने देसी हथियार, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो इलाके में डकैती करने जा रहे थे: मनीष टोप्पो, एसपी

बीजेपी नेता के यहां अफीम की चोरी करने गए थे आरोपी

सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पूछताछ में चंदा हस्सा ने बताया कि ये लोग बीजेपी नेता बलराम मुंडा हत्याकांड में शामिल थे और अफीम लूटने, उनके घर गए थे. चंदा हिस्सा ने पुलिस को आगे बताया कि बलराम मुंडा अपने घर में अफीम रखते थे. ये लोग अफीम की चोरी करने बीजेपी नेता के घर के अंदर दाखिल हुए, जब बलराम मुंडा ने इसका विरोध किया तो सभी ने एक साथ पिटाई की और बाद में गोली मारकर हत्या कर फरार हो गए.

अपराधियों पर दर्ज हैं कई मामले

हत्याकांड के बाद उसके साथी पकड़े गए लेकिन वो भागने में कामयाब रहा. पुलिस को दिए बयान में आरोपियों ने बताया कि सायको, मारंगहादा और अड़की थाना क्षेत्रों में हुई लूटकांड, डकैती और हत्या वारदात को अंजाम दिया. उनके साथ पकड़े गए राम सहाय मुंडा उर्फ ताता के खिलाफ सायको में हत्या का मामला दर्ज है. अमरजीत पूर्ति उर्फ चोडया के खिलाफ भी मुरहू और मारंगहादा थाने में हत्या, लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं. जबकी पांडु मुंडा के खिलाफ अड़की थाने में दो मामले पहले से ही दर्ज हैं. जिसमें हत्या, लूट और डकैती के मामले शामिल है.

आरोपियों के कब्जे से सामान बरामद (Etv bharat)

हत्या की रात हुए थे 10 आरोपी गिरफ्तार

गौरतलब है कि 29 जून की रात बीजेपी नेता हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें कुल 10 अपराधी शामिल थे. उनमें काड़ेतुबिद के बिरबल मुंडा और सिनू मुंडा, गाड़ामाड़ा के शिक्षक बुधराम हस्सा, सिदमा के केदार मुंडा, मुटूदा के अलिफ पूर्ति, कुबरसाल के अभिषेक हस्सा, गितिलबेड़ा के पाव पाहन, कोजरोंग के पतरस पाहन, जोरको के पलटन मुंडा, बंदगांव के पुष्पेंद्र यादव को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. जिसमें एक आरोपी फरार था, जिसे सायको थानेदार प्रभात रंजन पांडेय ने डकैती से पहले ही गिरफ्तार किया है.

