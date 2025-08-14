कानपुर: झूठे मुकदमे दर्ज कराकर वसूली के आरोपों में जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे पर कानून का शिकंजा और कस गया है. बुधवार देर शाम अखिलेश दुबे को तब बड़ा झटका लगा, जब कमिश्नरेट पुलिस की ओर से ग्रीनपार्क के सामने वक्फ की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को कब्जाने के मामले में ग्वालटोली थाने में केस दर्ज किया गया. यह केस अखिलेश के भाई, बेटी समेत कई अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ है.

जिला प्रशासन, केडीए व अन्य विभागों के अफसरों की संयुक्त टीम ने साकेत नगर में पार्क की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए किशोरी वाटिका की जांच रिपोर्ट भी डीएम को सौंप दी है. केडीए सचिव अभय पांडेय के मुताबिक, किशोरी वाटिका का नक्शा पास नहीं था. अब किशोरी वाटिका को ढहाने की तैयारी की जा रही है.

वक्फ बोर्ड तक पहुंची थी शिकायत: वकील अखिलेश दुबे व उसके भाई समेत अन्य ने ग्रीनपार्क के सामने करीब तीन बीघा जमीन पर कब्जा करके गेस्ट हाउस समेत अन्य निर्माण कराए. इस मामले में जब डीएम के पास शिकायत पहुंची थी, तो डीएम ने एसआईटी गठित कर दी थी.

साथ ही वक्फ बोर्ड के अफसरों ने भी मौके पर आकर जांच की थी. लेकिन तब वकील अखिलेश दुबे का खौफ अफसरों के बीच इतना था, कि जांच की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई. अब इस जमीन को लेकर मोइनुद्दीन आसिफ जाह की तहरीर पर दोबारा जांच शुरू कर दी गई है.

अखिलेश दुबे व लवी की जमानत पर सुनवाई: अखिलेश दुबे व सहयोगी लवी मिश्रा की जमानत पर सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी. भाजपा नेता रवि सतीजा ने अखिलेश और लवी के खिलाफ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में बर्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

इस मामले पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि विवेचक केस डायरी लेकर नहीं आ सके, इसलिए सुनवाई की अगली तिथि 18 अगस्त तय की गई.

