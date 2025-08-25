कोटा: दीपावली के त्योहार पर कोटा से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक नई विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. इस ट्रेन का संचालन कोटा के सोगरिया स्टेशन से दानापुर (बिहार) के बीच किया जाएगा. यह ट्रेन 27 सितंबर से 1 नवंबर तक कोटा से चलेगी, वहीं वापसी में 29 सितंबर से 3 नवंबर तक दानापुर से संचालित होगी.

कोटा में बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के कोचिंग स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं. दूसरे तरफ दीपावली पर इन स्टूडेंट्स के अवकाश भी रहते हैं. इन स्टूडेंट को ट्रेनों में वेटिंग का सामना भी करना पड़ता है. दूसरी तरफ कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर परेशानी भी होती है. इन सब को देखते हुए त्योहार के अवसर पर अतिरिक्त यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन कोटा के सोगरिया स्टेशन से दानापुर के बीच चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन दोनों तरफ से छह-छह फेरे करेगी. हालांकि इसके पहले कोटा के सोगरिया से दानापुर के बीच एक और स्पेशल ट्रेन चल रही है.

इसे भी पढ़ें: गणेश मेला स्पेशल: कोटा से मथुरा के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन, करवा सकेंगे कंफर्म टिकट

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 09821 (सोगरिया-दानापुर) सोगरिया स्टेशन से हर शनिवार को रात 11:10 पर रवाना होगी. इसके बाद यह ट्रेन रात 11:53 पर बारां, देर रात 12:28 पर सालपुरा और 12:48 पर छबड़ा गुगोर पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन रविवार देर रात 11:45 पर दानापुर पहुंच जाएगी.

दानापुर से ट्रेन नंबर 09822 दानापुर- सोगरिया रविवार रात (सोमवार) 1:15 पर रवाना होगी. इसके बाद यह छबड़ा गुगोर मंगलवार रात 10:18, सालपुरा 10:33 व बारां 11:13 पर पहुंचेगी. इसके बाद कोटा के सोगरिया पर रात 1:10 पर आएगी.

वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 09822 (दानापुर-सोगरिया) प्रत्येक सोमवार को दानापुर स्टेशन से रात 01.15 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन मार्ग में 19.38 बजे अशोक नगर, 20.55 बजे गुना, 21.48 बजे रूठियाई, 22.18 बजे छबड़ा गूगौर, 22.33 बजे सालपुरा एवं 23.13 बजे बारां स्टेशनों पर ठहरते हुए सोगरिया स्टेशन पर मंगलवार 01.10 बजे पहुंचेगी. ट्रेन बारां, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रूठियाई, गुना, अशोक नगर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर व आरा स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी.

कब चलेगी ट्रेन? क्या रहेगा रूट?

कोटा से दानापुर (ट्रेन नंबर 09821)

हर शनिवार रात 11:10 बजे कोटा के सोगरिया स्टेशन से रवाना होगी.

रात 11:53 बजे बारां, 12:28 बजे सालपुरा, और 12:48 बजे छबड़ा गूगोर पहुंचेगी.

अगले दिन रविवार रात 11:45 बजे दानापुर पहुंचेगी.

दानापुर से कोटा (ट्रेन नंबर 09822)

हर सोमवार रात 1:15 बजे दानापुर से प्रस्थान करेगी.

सोमवार को 10:18 बजे छबड़ा गुगोर, 10:33 बजे सालपुरा, 11:13 बजे बारां होते हुए

मंगलवार तड़के 1:10 बजे कोटा के सोगरिया स्टेशन पहुंचेगी.

इसे भी पढ़ें: कोटा से गया तक चलेगी स्पेशल ट्रेन 'पितृपक्ष एक्सप्रेस', जोधपुर दिल्ली के बीच वंदे भारत चलाने का आग्रह

सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन में फर्स्ट एसी का एक, सेकंड एसी के दो, थर्ड एसी के पांच, थर्ड एसी इकोनामी का एक, स्लीपर के सात और जनरल के चार मिलाकर 22 कोच होंगे. ट्रेन की ऑनलाइन और रिजर्वेशन काउंटर दोनों के जरिए बुकिंग शुरू हो गई है. जिसमें ट्रेन में वर्तमान में सभी श्रेणियां में कंफर्म टिकट मिल रहा है.

एक स्पेशल ट्रेन पहले से चल रही : फिलहाल कोटा से पटना के बीच में भी एक ट्रेन रेलवे की डेली चल रही है. इसके अलावा भी दूसरे रेल मंडल की ट्रेन भी कोटा होकर गुजर रही है. जिनमें भी इस ट्रेन की समय अवधि के आसपास टिकट मिल रहा है. जबकि पटना से कोटा के बीच में ट्रेनों में वेटिंग है. इसके अलावा हर सोमवार को ट्रेन नंबर 09819 सोगरिया से दानापुर के स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. वापसी में यह ट्रेन 09820 हर मंगलवार को दानापुर से चल रही है. जिसमें भी कंफर्म टिकट फिलहाल दोनों तरफ से मिल रहा है. हालांकि दोनों ट्रेनों के आने और जाने का समय और दिन अलग-अलग है.