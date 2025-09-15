अलीराजपुर अब आलीराजपुर, मध्यप्रदेश के एक और जिले का नाम बदला
नाम बदलने का क्रम मध्य प्रदेश में भी जारी, अलीराजपुर के पहले बदला था होशंगाबाद का नाम
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 8:31 PM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में जिलों, कस्बों और कई स्थानों के नाम बदले जाने का क्रम जारी है. अभी तक कई स्थानों के नाम बदले जा चुके हैं. अब प्रदेश के एक और जिले का नाम बदल दिया गया है. प्रदेश के छोटे जिलों में शामिल अलीराजपुर का नाम बदलकर अब आलीराजपुर कर दिया गया है. इसे लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनापत्ति पत्र जारी कर दिया गया था और इसके बाद राज्य सरकार ने नाम बदले जाने की अधिसूचना जारी कर दी है.
अलीराजपुर हुआ आलीराजपुर, सभी स्थानों पर होगा बदलाव
राजस्व विभाग द्वारा जिला अलीराजपुर का नाम बदलाकर आलीराजपुर किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. अब इसके बाद सभी सरकारी दस्तावेजों में इसका नाम बदल दिया जाएगा. इसके अलावा जिले के अंदर भी शासकीय इमारतों पर लिखे गए नामों को भी बदला जाएगा.
इससे पहले बदला था होशंगाबाद जिले का नाम
अलीराजपुर के पहले राज्य सरकार ने 2022 में प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदला था. इसका नया नाम नर्मदापुरम किया गया था. होशंगाबाद जिले के बाद होशंगाबाद संभाग का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम संभाग किया गया था. यह फैसला नर्मदा नदी के सम्मान में किया गया था.
उज्जैन में भी बदले गए नाम
मुख्यमंत्री मोहन यादव 2025 में उज्जैन जिले के तीन गांवों के नाम बदल चुके हैं. मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर और गजनी खेड़ी का नाम चामुंडा माता नगरी रखा गया था.
राजधानी भोपाल में भी बदले कई नाम
4 साल पहले राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेल्वे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेल्वे स्टेशन किया गया था. इसके अलावा राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स को गुरुनानक टेकरी, पीरगेट को भवानी चौक, शैतान सिंह चौराहे को अहिल्याबाई होल्कर तिराहा मार्ग, मिंटो हॉल को कुशाभाऊ ठाकरे कंनवेंशन हॉल किया गया है. इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर किया जा चुका है. भोपाल शहर का नाम बदलकर भोजपाल करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है.