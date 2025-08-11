जयपुर : राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट सहित कई प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है. सोमवार को भी मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के मामले ने एक बार फिर खलबली मचा दी.

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई और चप्पे चप्पे पर मुख्यमंत्री कार्यालय की गहनता से तलाशी ली गई. हालांकि, बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं किया है. दरअसल, पिछले 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने का यह दूसरा मामला है.

आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद अशोक नगर थाना पुलिस और बम निरोधक दस्ता सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा और तलाशी ली. करीब आधे घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद जब वहां पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं नहीं मिली तो सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है. मुख्यमंत्री कार्यालय को दूसरी बार धमकी दी जाने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई थी उसे ट्रेस किया. इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

संदिग्ध आरोपी को झुंझुनू में हिरासत में लिया गया है. आरोपी को पूछताछ के लिए जल्द ही जयपुर लाया जाएगा. : बीजू जार्ज जोसेफ, पुलिस कमिश्नर

12:20 बजे कंट्रोल रूम में सीएमओ को बम से उड़ाने का धमकी भरा कॉल आया. इसके बाद एक्टिव होकर पूरी चेकिंग की गई. जिस नंबर से कॉल आया, उसका लोकेशन निकाला तो झुंझुनू आया. 70 वर्ष का वृद्ध आदमी है, जो नशे का आदी है. संभवतः नशे में ही उसने ये कॉल किया हो. जांच की जा रही है. : राजर्षि राज, डीसीपी (साउथ)

सचिवालय में भी आज सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त : मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सचिवालय में सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी कर दी गई है. स्वागत कक्ष और अन्य जगह पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है. सचिवालय में जनपद से आने वाली गाड़ियों को गहन जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है.