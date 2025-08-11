ETV Bharat / state

CMO को फिर बम से उड़ाने के मिली धमकी, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, ये हुआ खुलासा - BOMB BLAST THREAT

मानसिक अवसाद से ग्रस्त बताया जा रहा है आरोपी, कंट्रोल रूम में फोन करके दी थी उड़ाने की धमकी

CMO को फिर बम से उड़ाने के धमकी
CMO को फिर बम से उड़ाने के धमकी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2025 at 2:59 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read

जयपुर : राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट सहित कई प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है. सोमवार को भी मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के मामले ने एक बार फिर खलबली मचा दी.

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई और चप्पे चप्पे पर मुख्यमंत्री कार्यालय की गहनता से तलाशी ली गई. हालांकि, बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं किया है. दरअसल, पिछले 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने का यह दूसरा मामला है.

पढे़ं. जयपुर एयरपोर्ट और CMO को बम से उड़ाने की धमकी, दो घंटे चला सर्च

राजर्षि राज, डीसीपी (साउथ) (ETV Bharat Jaipur)

आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद अशोक नगर थाना पुलिस और बम निरोधक दस्ता सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा और तलाशी ली. करीब आधे घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद जब वहां पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं नहीं मिली तो सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है. मुख्यमंत्री कार्यालय को दूसरी बार धमकी दी जाने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई थी उसे ट्रेस किया. इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

संदिग्ध आरोपी को झुंझुनू में हिरासत में लिया गया है. आरोपी को पूछताछ के लिए जल्द ही जयपुर लाया जाएगा. : बीजू जार्ज जोसेफ, पुलिस कमिश्नर

12:20 बजे कंट्रोल रूम में सीएमओ को बम से उड़ाने का धमकी भरा कॉल आया. इसके बाद एक्टिव होकर पूरी चेकिंग की गई. जिस नंबर से कॉल आया, उसका लोकेशन निकाला तो झुंझुनू आया. 70 वर्ष का वृद्ध आदमी है, जो नशे का आदी है. संभवतः नशे में ही उसने ये कॉल किया हो. जांच की जा रही है. : राजर्षि राज, डीसीपी (साउथ)

पढे़ं. जयपुर में प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

सचिवालय में भी आज सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त : मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सचिवालय में सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी कर दी गई है. स्वागत कक्ष और अन्य जगह पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है. सचिवालय में जनपद से आने वाली गाड़ियों को गहन जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है.

जयपुर : राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट सहित कई प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है. सोमवार को भी मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के मामले ने एक बार फिर खलबली मचा दी.

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई और चप्पे चप्पे पर मुख्यमंत्री कार्यालय की गहनता से तलाशी ली गई. हालांकि, बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं किया है. दरअसल, पिछले 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने का यह दूसरा मामला है.

पढे़ं. जयपुर एयरपोर्ट और CMO को बम से उड़ाने की धमकी, दो घंटे चला सर्च

राजर्षि राज, डीसीपी (साउथ) (ETV Bharat Jaipur)

आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद अशोक नगर थाना पुलिस और बम निरोधक दस्ता सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा और तलाशी ली. करीब आधे घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद जब वहां पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं नहीं मिली तो सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है. मुख्यमंत्री कार्यालय को दूसरी बार धमकी दी जाने के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई थी उसे ट्रेस किया. इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

संदिग्ध आरोपी को झुंझुनू में हिरासत में लिया गया है. आरोपी को पूछताछ के लिए जल्द ही जयपुर लाया जाएगा. : बीजू जार्ज जोसेफ, पुलिस कमिश्नर

12:20 बजे कंट्रोल रूम में सीएमओ को बम से उड़ाने का धमकी भरा कॉल आया. इसके बाद एक्टिव होकर पूरी चेकिंग की गई. जिस नंबर से कॉल आया, उसका लोकेशन निकाला तो झुंझुनू आया. 70 वर्ष का वृद्ध आदमी है, जो नशे का आदी है. संभवतः नशे में ही उसने ये कॉल किया हो. जांच की जा रही है. : राजर्षि राज, डीसीपी (साउथ)

पढे़ं. जयपुर में प्राइवेट स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

सचिवालय में भी आज सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त : मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सचिवालय में सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी कर दी गई है. स्वागत कक्ष और अन्य जगह पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है. सचिवालय में जनपद से आने वाली गाड़ियों को गहन जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें अंदर आने दिया जा रहा है.

Last Updated : August 11, 2025 at 3:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CMO को बम से उड़ाने के धमकीBOMB BLAST THREAT IN RAJASTHAN CMOजयपुर में बम ब्लास्ट की धमकीBOMB BLAST THREAT IN JAIPURBOMB BLAST THREAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

RPSC : SI भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई

लड़की की बीमारी छिपाकर करवाया विवाह, 12 साल बाद हाईकोर्ट ने शादी को किया 'शून्य' घोषित

थायराइड ग्लैंड के आकार वाले पत्तों इस पौधे से करें अपने थायराइड को करें कंट्रोल, जानें कैसे

ITR Filing: खुद करें या CA से कराएं? पैसे बचाने में गलती पड़ सकती है भारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.