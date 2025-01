ETV Bharat / state

संभल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी, CO अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोपी सलीम दिल्ली से गिरफ्तार - ANOTHER ARREST IN SAMBHAL VIOLENCE

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी सलीम ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: यूपी के संभल हिंसा और फायरिंग मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सलीम पर हिंसा के दौरान CO अनुज चौधरी पर फायरिंग करने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस भी बरामद किए हैं. पुलिस ने अब तक संभल हिंसा मामले में 52 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. बता दें कि संभल में बीते साल 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर हिंसा हुई थी. जिसमें पांच लोगों की मौत हुई थी जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इस घटना के बाद पुलिस ने 40 नामजद और 2750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस इस बवाल के 51 आरोपियों को जेल भेज चुकी है. वहीं रविवार को पुलिस ने सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला नाला निवासी सलीम को गिरफ्तार किया है. कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर ने बताया कि रविवार को पुलिस ने संभल हिंसा से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब तक 52 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. उन्होंने बताया कि CO संभल अनुज चौधरी को हिंसा वाले दिन आरोपी सलीम ने ही गोली मारकर घायल किया था. साथ ही इसी आरोपी ने पुलिस से कारतूस लूटे थे.