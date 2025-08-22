ETV Bharat / state

झांसी में महिला को सात टुकड़ों में काटने वाला तीसरा आरोपी गिरफ्तार, निशानदेही पर फरसा भी मिला - JHANSI NEWS

झांसी पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को किया गिरफ्तार, 25 हजार रुपए का था इनाम.

another accused who cut woman 7 pieces jhansi arrested latest update
झांसी में महिला को सात टुकड़ों में काटने का तीसरा आरोपी गिरफ्तार. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 8:36 AM IST

3 Min Read

झांसीः जिले में महिला को 7 टुकड़ों में काटने का एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. गुरुवार देर रात पुलिस से आरोपी की मुठभेड़ हो गई. जवाबी कार्यवाही में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड लिया. आरोपी की निशानदेही में हत्या में इस्तेमाल किया जाने वाले हथियार भी बरामद कर लिया गया है. बता दें कि पुलिस आरोपी ग्राम प्रधान और उसके भतीजे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

क्या था मामलाः बता दें कि झांसी में महिला की हत्या कर शव के 7 टुकड़े कर बोरियों में भर कुएं में फेंकने का मामला 13 अगस्त को सामने आया था. दरअसल, 13 अगस्त को थाना टोडीफतेहपुर के ग्राम किशोरपुरा में विनोद पटेल के खेत के कुएं में बोरों के अन्दर से महिला के शव के 7 टुकडे मिले थे. उसका सिर और पैर गायब थे. उसकी शिनाख्त में पुलिस की 18 टीमें लगी थी. काफी प्रयास के बाद पुलिस ने महिला की शिनाख्त 35 वर्षीय रचना यादव के रूप में की थी. इस मामले में पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया था. मृतिका के प्रेमी पूर्व प्रधान पति संजय पटेल और भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जघन्य हत्याकांड में फरार चल रहे 25 हजार के इनामिया प्रेमी के दोस्त दीपक अहिरवार की गुरुवार देर रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई.

another accused who cut woman 7 pieces jhansi arrested latest update
पुलिस आरोपी ग्राम प्रधान और उसके भतीजे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. (etv bharat)

पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में तीसरा आरोपी दबोचाः फरार चल रहे 25 हजार के इनामिया दीपक अहिरवार को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया. पैर में गोली लगने के कारण वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. एसपी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि टोड़ीफतेहपुर पुलिस व स्वॉट टीम महिला की हत्या के मामले में फरार आरोपी की तलाश में जुटी थी. पुलिस को सूचना मिली कि महिला की हत्या के मामले में फरार आरोपी बाइक से भागने की फिराक में है. पुलिस ने दुगारा के पास घेराबन्दी कर दी. उसे मुठभेड़ में दबोच लिया गया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फरसा बरामद कर लिया. आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बिना नम्बर की बाइक व 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिये अस्पताल भिजवाया.

ये भी पढ़ेंः प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर किए शव के सात टुकड़े, पुलिस की 18 टीमों को नहीं मिल रही थी सफलता, तभी एक सुराग ने पहुंचा दिया हत्यारों तक

झांसीः जिले में महिला को 7 टुकड़ों में काटने का एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. गुरुवार देर रात पुलिस से आरोपी की मुठभेड़ हो गई. जवाबी कार्यवाही में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड लिया. आरोपी की निशानदेही में हत्या में इस्तेमाल किया जाने वाले हथियार भी बरामद कर लिया गया है. बता दें कि पुलिस आरोपी ग्राम प्रधान और उसके भतीजे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

क्या था मामलाः बता दें कि झांसी में महिला की हत्या कर शव के 7 टुकड़े कर बोरियों में भर कुएं में फेंकने का मामला 13 अगस्त को सामने आया था. दरअसल, 13 अगस्त को थाना टोडीफतेहपुर के ग्राम किशोरपुरा में विनोद पटेल के खेत के कुएं में बोरों के अन्दर से महिला के शव के 7 टुकडे मिले थे. उसका सिर और पैर गायब थे. उसकी शिनाख्त में पुलिस की 18 टीमें लगी थी. काफी प्रयास के बाद पुलिस ने महिला की शिनाख्त 35 वर्षीय रचना यादव के रूप में की थी. इस मामले में पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया था. मृतिका के प्रेमी पूर्व प्रधान पति संजय पटेल और भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जघन्य हत्याकांड में फरार चल रहे 25 हजार के इनामिया प्रेमी के दोस्त दीपक अहिरवार की गुरुवार देर रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई.

another accused who cut woman 7 pieces jhansi arrested latest update
पुलिस आरोपी ग्राम प्रधान और उसके भतीजे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. (etv bharat)

पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में तीसरा आरोपी दबोचाः फरार चल रहे 25 हजार के इनामिया दीपक अहिरवार को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया. पैर में गोली लगने के कारण वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. एसपी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि टोड़ीफतेहपुर पुलिस व स्वॉट टीम महिला की हत्या के मामले में फरार आरोपी की तलाश में जुटी थी. पुलिस को सूचना मिली कि महिला की हत्या के मामले में फरार आरोपी बाइक से भागने की फिराक में है. पुलिस ने दुगारा के पास घेराबन्दी कर दी. उसे मुठभेड़ में दबोच लिया गया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फरसा बरामद कर लिया. आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बिना नम्बर की बाइक व 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिये अस्पताल भिजवाया.

ये भी पढ़ेंः प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर किए शव के सात टुकड़े, पुलिस की 18 टीमों को नहीं मिल रही थी सफलता, तभी एक सुराग ने पहुंचा दिया हत्यारों तक

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMAN 7 PIECES CASE UPDATEझांसी महिला को 7 टुकड़ों में काटाJHANSI LATEST NEWSACCUSED ARRESTED IN JHANSIJHANSI NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

यूपी में बाढ़-बारिश; मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर, सीएम योगी ने अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

SDM ज्योति मौर्य का पति आलोक 2 गरीब बच्चियों को बनाएगा IAS अफसर, उठाया पढ़ाई का जिम्मा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.