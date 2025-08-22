झांसीः जिले में महिला को 7 टुकड़ों में काटने का एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. गुरुवार देर रात पुलिस से आरोपी की मुठभेड़ हो गई. जवाबी कार्यवाही में पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया. पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड लिया. आरोपी की निशानदेही में हत्या में इस्तेमाल किया जाने वाले हथियार भी बरामद कर लिया गया है. बता दें कि पुलिस आरोपी ग्राम प्रधान और उसके भतीजे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

क्या था मामलाः बता दें कि झांसी में महिला की हत्या कर शव के 7 टुकड़े कर बोरियों में भर कुएं में फेंकने का मामला 13 अगस्त को सामने आया था. दरअसल, 13 अगस्त को थाना टोडीफतेहपुर के ग्राम किशोरपुरा में विनोद पटेल के खेत के कुएं में बोरों के अन्दर से महिला के शव के 7 टुकडे मिले थे. उसका सिर और पैर गायब थे. उसकी शिनाख्त में पुलिस की 18 टीमें लगी थी. काफी प्रयास के बाद पुलिस ने महिला की शिनाख्त 35 वर्षीय रचना यादव के रूप में की थी. इस मामले में पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया था. मृतिका के प्रेमी पूर्व प्रधान पति संजय पटेल और भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जघन्य हत्याकांड में फरार चल रहे 25 हजार के इनामिया प्रेमी के दोस्त दीपक अहिरवार की गुरुवार देर रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई.

पुलिस आरोपी ग्राम प्रधान और उसके भतीजे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. (etv bharat)

पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में तीसरा आरोपी दबोचाः फरार चल रहे 25 हजार के इनामिया दीपक अहिरवार को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया. पैर में गोली लगने के कारण वह घायल हो गया. पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. एसपी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि टोड़ीफतेहपुर पुलिस व स्वॉट टीम महिला की हत्या के मामले में फरार आरोपी की तलाश में जुटी थी. पुलिस को सूचना मिली कि महिला की हत्या के मामले में फरार आरोपी बाइक से भागने की फिराक में है. पुलिस ने दुगारा के पास घेराबन्दी कर दी. उसे मुठभेड़ में दबोच लिया गया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फरसा बरामद कर लिया. आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बिना नम्बर की बाइक व 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिये अस्पताल भिजवाया.



