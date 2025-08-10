Essay Contest 2025

JSCA AGM: 29 को आजीवन सदस्यता, अनुशासनहीनता पर सख्ती, नई चयन समितियों की घोषणा - JSCA AGM

रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) की वार्षिक आमसभा (AGM) हुई.

JSCA AGM
झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2025 at 2:38 PM IST

रांची: नई कमेटी के गठन के बाद झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) की पहली वार्षिक आमसभा (AGM) रविवार को रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में हुई. बैठक में सदस्यता विस्तार से लेकर अनुशासनहीनता पर कार्रवाई और नई चयन समितियों के गठन तक, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी. सचिव सौरव तिवारी ने बताया कि संगठन के हित में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए.

29 नए आजीवन सदस्य

AGM में 8 वर्तमान और पूर्व क्रिकेटरों, 2 IAS और 2 IPS अफसरों सहित कुल 29 लोगों को आजीवन सदस्यता देने का रास्ता साफ हुआ. यह प्रस्ताव विशेष जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया, जिसे आमसभा ने मंजूरी दी. सदस्यता विस्तार को संघ के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे खेल से जुड़े अनुभवी और प्रभावशाली लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा.

अनुशासनहीनता पर सख्त रुख

बैठक में संघ के संसाधनों का अनधिकृत उपयोग और नियमों के उल्लंघन के आरोप में रणजीत सिंह और उनके भाई संतोष सिंह की आजीवन सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया. यह फैसला पहले शनिवार को कमिटी ऑफ मैनेजमेंट में लिया गया था, जिसे AGM में ध्वनि मत से मंजूरी मिली. सदस्यों की मांग पर पूर्व क्यूरेटर एसबी सिंह के खिलाफ भी अनुशासनहीनता की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया.

नई चयन समितियों का गठन

बैठक में सीनियर चयन समिति का नेतृत्व अब मनीष वर्धन करेंगे, जबकि मनोज यादव, सुब्रतो घोष और अजय यादव सदस्य होंगे. जूनियर चयन समिति की कमान राहुल शुक्ला के हाथों में होगी, उनके साथ संजीव गुप्ता, सन्नी दास और राजेश झा सदस्य रहेंगे.महिला चयन समिति में कविता राय को चेयरवूमेन नियुक्त किया गया है, जबकि चरणजीत कौर, मनोज सिंह और बालाशंकर झा सदस्य होंगे.

ओम्बुड्समैन की नियुक्ति

सत्र 2025-26 के लिए जस्टिस अजय कुमार बिष्ट को ओम्बुड्समैन सह एथिक्स अफसर नियुक्त किया गया. यह पद संघ में पारदर्शिता और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जाता है. बैठक के बाद सचिव सौरव तिवारी ने कहा, यह AGM हमारे लिए खास है, क्योंकि नई कमेटी बनने के बाद यह पहली बैठक थी. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो आने वाले समय में संघ और खिलाड़ियों दोनों के लिए लाभकारी होंगे.

