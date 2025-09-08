ETV Bharat / state

झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज, टीम आदित्य को चुनौती देने मैदान में उतरी टीम तुलसी

रांची: राज्य में व्यवसायियों के सबसे बड़े संगठन झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव 21 सितंबर को होगा. 21 सदस्य कार्यसमिति और 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए इन दिनों झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स में गहमागहमी है. इस चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए एक तरफ टीम आदित्य है तो दूसरी ओर टीम तुलसी महतो है. दोनों टीम के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभवाना है.

खनिज संपदा में आगे लेकिन विकास में पीछे: आदित्य मलहोत्रा

जानकारों का मानना है कि लंबे समय के बाद चेंबर चुनाव में इस तरह का माहौल देखा जा रहा है. टीम आदित्य का नेतृत्व कर रहे वर्तमान चेंबर महासचिव आदित्य मलहोत्रा कहते हैं कि यदि हमारी टीम को आशीर्वाद मिलता है तो व्यापारियों की समस्या का हल होगा. उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष हो गए खनिज संपदा में हम सबसे आगे हैं, बावजूद इसके विकास में अंतिम पायदान पर हैं. कोई भी राज्य या देश जो विकसित होता है उसमें व्यापार और उद्योग की अहम भूमिका होती है. ऐसे में हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. हमारा प्रयास होगा कि झारखंड में कैसे अधिक से अधिक निवेश हो? यहां औद्योगिक माहौल बने, इसके लिए सरकारी स्तर पर जो पहल हो सकती है वह की जाएगी.

चेंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज (ETV BHARAT)

चेंबर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हर कदम होगा विचार: तुलसी महतो

इधर टीम तुलसी का नेतृत्व कर रहे उद्योगपति तुलसी महतो कहते हैं कि उन्हें चेंबर के कामकाज का पिछले 15 वर्षों का अनुभव है. कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करने का अनुभव होने का लाभ हमें मिलेगा. मेरे द्वारा चेंबर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हर वह कदम उठाया जाएगा जिसकी जरूरत पड़ेगी.

उद्योगपति आनंद जालान कहते हैं कि इस चेंबर ऑफ कॉमर्स का गठन हुए 65 साल हो गए हैं. इन वर्षों में काफी कुछ इस संगठन ने देखा है और व्यापारियों के लिए किया है. हाल के कुछ सालों में लगातार इसकी प्रतिष्ठा में कमी आई है, ऐसे में जो भी टीम जीतकर आए व्यापारियों के सुख-दुख के साथ-साथ इस चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करे.