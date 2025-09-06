गौ सेवा से मानव सेवा की ओर बढ़ा कदम, रांची में अन्नपूर्णा सेवा के तहत जरूरतमंदों को 10 रुपये में भोजन

ETV Bharat / state

रांची: गौशाला न्यास ने आज से मानव सेवा की ओर भी कदम बढ़ाया है. आज से रांची गौशाला न्यास के प्रांगण में "अन्नपूर्णा सेवा" की शुरुआत हुई. इस योजना के तहत हर दिन जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपये में रोटी, सब्जी और आचार पूरे सम्मान के साथ खिलाई जाएगी.

समाजसेवियों के सहयोग से योजना की शुरुआत

रांची गौशाला न्यास के कार्यसमिति सदस्य प्रेम मित्तल ने बताया कि समाजसेवियों और व्यवसायियों के सहयोग से यह योजना चलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी को भी यह महसूस न हो कि वह मुफ्त का खाना खा रहा है, जो भी लोग यहां आएं पूरे स्वाभिमान और सम्मान के साथ खाना खाएं, इसके लिए ही न्यास 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रहा है. अन्नपूर्णा सेवा में जो अतिरिक्त खर्च आएगा उसे कई समाजसेवी मिलकर उठाएंगे.

जानकारी देते रांची गौशाला न्यास के कार्यसमिति सदस्य प्रेम मित्तल और स्थानीय लोगों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि हर दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक भोजन उपलब्ध रहेगा. मात्र 10 रुपये में छह रोटी, सब्जी और आचार खाने में मिलेगा. आज पहला दिन होने की वजह से जो भी लोग पहुंचे थे उन्हें निःशुल्क भोजन दिया गया और साथ में मिठाई भी दी गई.

गौशाला की रसोई में ही बनेगा खाना

121 वर्ष पुराने रांची गौशाला न्यास को उम्मीद है कि उनकी अन्नपूर्णा सेवा योजना से जरूरतमंदों और खासकर गरीबों को फायदा होगा. हर दिन एक वक्त का स्वादिष्ट और ताजा भोजन उन्हें सिर्फ 10 रुपये में उपलब्ध हो सकेगा. गौशाला में ही रोटी बनाने की मशीन लगाई गई है.