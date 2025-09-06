गौ सेवा से मानव सेवा की ओर बढ़ा कदम, रांची में अन्नपूर्णा सेवा के तहत जरूरतमंदों को 10 रुपये में भोजन

ETV Bharat / state

रांची: गौशाला न्यास ने आज से मानव सेवा की ओर भी कदम बढ़ाया है. आज से रांची गौशाला न्यास के प्रांगण में "अन्नपूर्णा सेवा" की शुरुआत हुई. इस योजना के तहत हर दिन जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपये में रोटी, सब्जी और आचार पूरे सम्मान के साथ खिलाई जाएगी.

समाजसेवियों के सहयोग से योजना की शुरुआत

रांची गौशाला न्यास के कार्यसमिति सदस्य प्रेम मित्तल ने बताया कि समाजसेवियों और व्यवसायियों के सहयोग से यह योजना चलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी को भी यह महसूस न हो कि वह मुफ्त का खाना खा रहा है, जो भी लोग यहां आएं पूरे स्वाभिमान और सम्मान के साथ खाना खाएं, इसके लिए ही न्यास 10 रुपये में भोजन उपलब्ध करा रहा है. अन्नपूर्णा सेवा में जो अतिरिक्त खर्च आएगा उसे कई समाजसेवी मिलकर उठाएंगे.

जानकारी देते रांची गौशाला न्यास के कार्यसमिति सदस्य प्रेम मित्तल और स्थानीय लोगों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने बताया कि हर दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक भोजन उपलब्ध रहेगा. मात्र 10 रुपये में छह रोटी, सब्जी और आचार खाने में मिलेगा. आज पहला दिन होने की वजह से जो भी लोग पहुंचे थे उन्हें निःशुल्क भोजन दिया गया और साथ में मिठाई भी दी गई.

गौशाला की रसोई में ही बनेगा खाना

121 वर्ष पुराने रांची गौशाला न्यास को उम्मीद है कि उनकी अन्नपूर्णा सेवा योजना से जरूरतमंदों और खासकर गरीबों को फायदा होगा. हर दिन एक वक्त का स्वादिष्ट और ताजा भोजन उन्हें सिर्फ 10 रुपये में उपलब्ध हो सकेगा. गौशाला में ही रोटी बनाने की मशीन लगाई गई है.

Annapurna Service In Ranchi
रांची गौशाला न्यास के प्रांगण में रोटी बनाते कर्मी. (फोटो-ईटीवी भारत)

पहले दिन चार हजार रोटियां बनाई गई

आज पहले दिन करीब चार हजार रोटियां बनाई गई हैं. जिसमें से 2400 से 3000 रोटियां अन्नपूर्णा सेवा योजना के लिए है, बाकी की रोटियां उन धर्मभीरु लोगों के लिए है जो गौ माता को रोटी खिलाने के लिए गौशाला आते हैं. अन्नपूर्णा सेवा के तहत सभी जिम्मेवारियों को संभालने वाले कर्मचारियों को न्यास मानदेय देता है, लेकिन कर्मचारी कहते हैं कि हर दिन चार-पांच घंटे समय देने के पीछे की वजह पैसा नहीं, बल्कि मानव सेवा है.

Annapurna Service In Ranchi
जरूरतमंदों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराते गौशाला न्यास के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने किया भोजन

आज से रांची गौशाला न्यास द्वारा संचालित अन्नपूर्णा सेवा योजना का शुभारंभ हो गया है. पहले एक वर्ष तक इस योजना पर आनेवाले खर्च उठाने का जिम्मा व्यवसायी पुनीत कुमार पोद्दार ने लिया है. न्यास को उम्मीद है कि राज्य और राजधानी में समाजसेवियों की कमी नहीं है और उनके सहयोग से न्यास की ओर से शुरू मानव सेवा का यह कार्यक्रम लंबे दिनों तक चलता रहेगा.

Annapurna Service In Ranchi
10 रुपये में भोजन करते जरूरतमंद लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

TAGGED:

