ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुलते ही पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव ने कई पूजा पंडालों का किया निरीक्षण

कोडरमा में दुर्गा पूजा पंडाल में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ( Etv Bharat )

कोडरमा: जिले में हर तरफ दुर्गोत्सव की धूम दिख रही है. राज्य में हर जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. कोडरमा समेत पूरे अभ्रकांचल में भी दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. महासप्तमी को कई पूजा पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भजन-कीर्तन में भाग लिया

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने संयुक्त रूप से कई पूजा पंडालों का निरीक्षण करते हुए मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और आम भक्तों के साथ दोनों नेताओं ने भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया. इस अवसर पर कई पूजा समितियों में दोनों अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया. मां दुर्गा की प्रतिमा के पट खुलने के साथ ही भक्तों की भीड़ माता की आराधना के लिए उमड़ पड़ी है. चार दिनों तक चलने वाला दुर्गा पूजा मेला भी शुरू हो गया है.