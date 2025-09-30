दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुलते ही पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव ने कई पूजा पंडालों का किया निरीक्षण

दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुलते ही पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव ने कई पूजा पंडालों का किया निरीक्षण
कोडरमा में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है. मां दुर्गा के पट खुलते हीं लोगों की भीड़ पंडालों में उमड़ पड़ी है.
Published : September 30, 2025 at 1:07 PM IST
कोडरमा: जिले में हर तरफ दुर्गोत्सव की धूम दिख रही है. राज्य में हर जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. कोडरमा समेत पूरे अभ्रकांचल में भी दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. महासप्तमी को कई पूजा पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं.
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भजन-कीर्तन में भाग लिया
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने संयुक्त रूप से कई पूजा पंडालों का निरीक्षण करते हुए मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और आम भक्तों के साथ दोनों नेताओं ने भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया. इस अवसर पर कई पूजा समितियों में दोनों अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया. मां दुर्गा की प्रतिमा के पट खुलने के साथ ही भक्तों की भीड़ माता की आराधना के लिए उमड़ पड़ी है. चार दिनों तक चलने वाला दुर्गा पूजा मेला भी शुरू हो गया है.
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रार्थना की
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉ. नीरा यादव ने देश और राज्य वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से शांति और सौहाद्र के साथ त्योहार मनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हर किसी के सहयोग से उत्साह के साथ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है. इस अवसर पर उन्होंने देश में अमन और शांति के लिए प्रार्थना भी की.
