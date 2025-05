ETV Bharat / state

JAC 12th Result 2025: इलेक्ट्रीशियन की बेटी अंकिता बनी स्टेट टॉपर, अपनी सफलता के खोले राज - JAC STATE TOPPER

अपने परिवार के साथ अंकिता दत्ता ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 31, 2025 at 6:00 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 6:49 PM IST 5 Min Read

धनबाद/लोहरदगा: जैक बोर्ड ने 12वीं की साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है. साइंस में धनबाद के टुंडी की रहने वाली अंकिता दत्ता स्टेट टॉपर बनी हैं. अंकिता के पिता प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन हैं और मां गृहिणी हैं. अंकिता अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के सभी सदस्यों और शिक्षकों को दे रही हैं. अंकिता ने ईटीवी भारत को बताया कि 12वीं की परीक्षा में उसने 95.04 प्रतिशत और कुल 477 अंक हासिल किए हैं. उसने बताया कि जब परीक्षाएं नजदीक आ रही थीं तो हम 10 घंटे पढ़ाई करते थे. परीक्षा से पहले आम दिनों में हम थोड़ा ज्यादा या कम पढ़ाई करते थे. सोशल मीडिया को लेकर उसने कहा कि मैं यूट्यूब भी इस्तेमाल करती हूं. गूगल भी इस्तेमाल करती हूं. लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूं. पढ़ाई के दौरान मैं काफी गंभीर रहती हूं. उस समय सोशल मीडिया की परवाह नहीं करती हूं. टॉपर अंकिता और उसके माता-पिता से बातचीत करते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat) अंकिता ने अन्य बच्चों के लिए कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी लत न लगाएं. अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकालें. अंकिता ने गोविंदपुर राजकीय प्लस टू हाई स्कूल से 12वीं की है. कक्षा एक तक वह संतपोल एकेडमी में पढ़ी. कक्षा दो से दसवीं तक निर्मला स्कूल में पढ़ी. अंकिता ने कहा कि उनकी सफलता का श्रेय सभी को जाता है. अंकिता जेईई की तैयारी कर रही है. वह भविष्य में इसी क्षेत्र में देश की सेवा करना चाहती है. अंकिता की मां मालती देवी ने कहा कि वह शुरू से ही अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देती रही हैं. हमें यकीन था कि अंकिता का रिजल्ट अच्छा आएगा. लेकिन हमने नहीं सोचा था कि वह इतना अच्छा करेगी. उसे उसकी मेहनत का फल मिला है. अक्सर मांएं अपनी बेटियों से घर के काम करवाती हैं, लेकिन मैंने कभी उससे कोई काम नहीं करवाया. मैंने हमेशा उसे पढ़ाई के लिए समय दिया. सभी अभिभावकों को अपनी बेटियों को आगे लाकर शिक्षित करने की जरूरत है. आज मुझे खुशी है कि मेरी तीन बेटियां हैं. अंकिता सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद प्राची दूसरे नंबर पर और संचिता सबसे छोटी बेटी है. प्राची ने इसी साल 10वीं पास कर 11वीं में प्रवेश लिया है, जबकि सांची ने 8वीं पास कर 9वीं में प्रवेश लिया है. अंकिता के पिता प्रणय कुमार दत्ता प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन हैं, उन्होंने कहा कि वे खुद नॉन मैट्रिक हैं. इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके. हमने नहीं सोचा था कि वह साइंस में स्टेट टॉपर बनेगी, हमने तो सिर्फ यही सोचा था कि वह स्कूल टॉपर बनेगी. लेकिन अंकिता ने हमारी उम्मीदों से बढ़कर कर दिखाया है. उन्होंने कहा कि आजकल सरकारी स्कूलों में बच्चों को हर तरह की सुविधा मिल रही है. अभिभावकों को स्कूल की पैरेंट्स मीटिंग में शामिल होना बहुत जरूरी है. तभी वे अपने बच्चे की पढ़ाई को समझ पाएंगे. लोहरदगा की रोशनी ने पूरे राज्य में हासिल किया 9वां स्थान

Last Updated : May 31, 2025 at 6:49 PM IST