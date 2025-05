ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी हत्याकांड फैसले पर आई मां की प्रतिक्रिया, बोली- 'फांसी मिलती, तभी मिलती सच्ची शांति' - ANKITA BHANDARI MURDER VERDICT

अंकिता भंडारी हत्याकांड ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 30, 2025 at 3:47 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 4:00 PM IST 3 Min Read

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को दोषी करार दिया है. साथ ही आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अंकिता भंडारी हत्याकांड पर तीन साल बाद आये फैसले पर अब अंकिता का मां की प्रतिक्रिया सामने आई है. अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने कहा भले ही अदालत का यह फैसला एक बड़ी जीत है, लेकिन वह इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. उनका मानना है कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी. जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले सौ बार सोचे. अंकिता भंडारी हत्याकांड फैसले पर आई मां की प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

