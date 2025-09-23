ETV Bharat / state

बच्चों के सपनों को पंख देने वाली मेरठ की अंजू पांडेय, 189 बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया, स्लम में रहने वाले बच्चों की बदल दी जिंदगी

मेरठ के स्लम एरिया में रहने वाले अंजू पांडेय को दीदी कहकर बुलाते हैं. समाजसेवा के लिए अंजू को कई सम्मान मिल चुके हैं.

मेरठ की 'दीदी' अंजू पांडेय.
मेरठ की 'दीदी' अंजू पांडेय. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 23, 2025 at 8:11 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 9:34 PM IST

मेरठ : 'बात साल 2005 की है, मैं अपने पैट डॉग को डॉक्टर के पास लेकर गई थी. वहां मैंने देखा कि एक बेकरी की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति रो रहा था. हमने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ, तो डॉक्टर ने कहा इसके तीन बच्चे हैं और उनका नाम स्कूल से काट दिया गया है. मैंने पूछा क्यों तो उनका जवाब था कि ये उनकी फीस जमा नहीं कर पा रहा था इसलिए. मैं हैरान रह गई. डॉक्टर की बात और एक पिता की बेबसी ने मेरी सोच और जिंदगी दोनों बदल दी. अगले दिन स्कूल पहुंची, फीस की डिटेल लेकर तीनों बच्चों की फीस जमा की और हर साल करती रही.'

आज की कहानी मेरठ की अंजू पांडेय की. 60 साल की अंजू को कैंसर है, बावजूद वह स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की जिंदगी संवार रही हैं. बेटियां फाउंडेशन के जरिए लड़कियों को हुनरमंद बनाने के साथ ही उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा कर रही हैं. 189 बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया है. अंजू को 2022 में इंडिया एडीशन का वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड भी मिल चुका है.

अंजू पांडेय बेटियां फाउंडेशन के जरीए कर रहीं बच्चों की मदद. (Video Credit; ETV Bharat)

आइए आपको अंजू की जिंदगी के और करीब ले चलते हैं...

अंजू पांडेय मेरठ की रहने वाली हैं. यहां के स्लम एरिया में हर कोई दीदी कहकर पुकारता है. ये नाम उन्हें ऐसे ही मिला है. अंजू ने गरीब परिवार के बच्चों की जिंदगी बदलने का काम कर रही हैं. लड़कियों को हुनरमंद बनाने की एक मुहीम भी चला रही हैं. उनके साथ सौ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, जो हमेशा उनकी मदद करती हैं.

2005 से बदल गई जिंदगी : अंजू बताती हैं, पति बिजनेसमैन हैं, उनका साथ देती थी, लेकिन साल 2005 में बच्चों के पिता को रोता देख जिंदगी बदल गई. उसी दिन मन में विचार आया कि हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. मन में यह भाव आया कि हम किसी की सेवा करें चाहे सेवा छोटी हो या बड़ी, लेकिन किसी तरह से हम जरूरतमंदों की मदद कर पाएं.

अंजू पांडेय खूद बच्चियों के पास जाकर उनका हाल जानती हैं.
अंजू पांडेय खूद बच्चियों के पास जाकर उनका हाल जानती हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

फ्रेंडस के साथ मिलकर बेटियां फाउंडेशन बनाया : अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर बेटियां फाउंडेशन बनाया. गरीब बच्चों की जिंदगी सुधारने का बीड़ा उठाया. देखा कि ऐसे बच्चों के समूह आसपास हैं जो नशा करते हैं, ऐसे ही दिन गुजार देते हैं या कुछ गलत करते हैं और भी बहुत सारे विषयों पर ध्यान गया. मलिन बस्तियों में रहने वाले जिन लोगों के पास पर्याप्त सुविधाओं का अभाव था, वहां उनके बीच गई.

एक लड़की इटली में फैशन डिजाइनर बनी : लोगों से बात की, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया. पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया. आज भी टीम के साथ स्लम एरिया में जाकर बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करती हूं. खासकर बेटियां पढ़ें, उनकी पढ़ाई न छूटे, इस पर बेहद ही संजीदगी से काम करती हूं. मुझे खुशी है कि उनमें से कई बेटियां अब अपने काम से बड़ा नाम कमा चुकी हैं. एक बेटी तो इटली में फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना मुकाम बना चुकी है. सैकड़ों बच्चों को नशा छुड़ाकर उन्हें स्कूल तक पहुंचाया है.

अंजू के काम को मिला सम्मान.
अंजू के काम को मिला सम्मान. (Photo Credit; ETV Bharat)

बच्चों के चेहरे पर खुशी देख अपना दर्द भूल जाती हूं : अंजू बताती हैं दो साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है. एक बार तो काफी दर्द हुआ, लेकिन बच्चों के चेहरे पर कामयाबी की मुश्कान देख सारा दर्द भूल जाती हूं. वह कहती हैं, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा 2014 में दिया था. मैंने 2012 में ही 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के संकल्प के साथ जरूरमंद बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया.

115 बेटियों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया : अंजू कहती हैं, इन तमाम कोशिशों का ही फल है कि कैंसर होने के बाद भी वह बिखरी नहीं, लगातार बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ न कुछ करती रहती हूं. जीवन का उद्देश्य जरूरतमंदों की सेवा है. किसी कार्य से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो इससे बड़ा कोई अन्य पुरस्कार नहीं है. मेरे साथ यूं तो सौ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन 18 महिलाएं एक्टिव हैं, जो हमेशा हर काम में उनका साथ देती हैं. पैसा इकट्ठा कर लगभग 115 बेटियों को ब्यूटी पार्लर, सिलाई कम्प्यूटर कोर्स कराया है. एक लड़की गांव की थी, उसे एक गाय भी दिलाई.

समाज सेवा के लिए अंजू को कई सम्मान मिल चुके हैं. पति-पत्नी ने अपना शरीर भी दान कर दिया है.
समाज सेवा के लिए अंजू को कई सम्मान मिल चुके हैं. पति-पत्नी ने अपना शरीर भी दान कर दिया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

बच्चे करते हैं अंजू का सम्मान : मेरठ के गढ़ रोड पर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा सदन की प्रिंसिपल मालती देवी बताती हैं कि ऐसे बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं. छोटी सी उम्र में भीख मांगने या अन्य बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं. अंजू उन बच्चों के परिवारों को जागरूक करके बच्चों को स्कूल में दाखिला कराती हैं. उनकी जिम्मेदारी भी उठाती हैं. उनकी जरूरतें पूरी करती हैं. मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग अंजू को बहुत मानते हैं.

कई बच्चे जो अब नौकरी कर रहे हैं, वह भी अंजू पांडेय का सम्मान करते हैं. वह मानते हैं कि अंजू ने ही उनकी जिंदगी बदली है. स्लम एरिया के लोग भी यह कहते हैं कि उन्होंने इतना नहीं सोचा था कि बच्चों को पढ़ाना भी है. बच्चों को पढ़ते हुए उन्हें अच्छा लगता है. समय-समय पर अंजू मदद करती हैं.

