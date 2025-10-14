ETV Bharat / state

'हिमाचल में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे, लोगों को गुमराह करना बीजेपी का काम'

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के सवालों पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने निशाना साधा है.

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव आपदा के चलते फिलहाल स्थगित कर दिए हैं. वहीं, इसको लेकर विपक्षी दल भाजपा लगातार सुखविंदर सरकार पर हमलावर है. बीजेपी नेता कांग्रेस पर चुनाव से भागने के आरोप लगा रहे हैं. वहीं, बीजेपी के आरोपों पर अब पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार किया है और भाजपा नेताओं पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में तय समय पर ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे. 23 जनवरी से पहले चुनाव होने हैं. इससे पहले भी जनवरी के पहले सप्ताह में भी चुनाव करवाए गए हैं. प्रदेश सरकार ने आपदा को देखते हुए जो मुख्य सचिव द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, उसमें भी कहीं यह नहीं लिखा है कि चुनाव टाले जा रहे हैं".

उन्होंने कहा कि भाजपा केवल इसे मुद्दा बना रही है और राजनीति कोशिश करने का काम कर रही है. भाजपा नेताओं के पास आजकल कुछ काम नहीं है और घर में बेले बैठे हैं तो इस तरह के बयान देकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. प्रदेश सरकार तय समय पर ही पंचायत चुनाव करवाने जा रही है.

वहीं, प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भाजपा द्वारा की जा रहे बयानबाजी पर भी अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बीते दिन शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण करने पहुंचे थे और यह कोई राजनीतिक मंच नहीं था, बल्कि वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर आए थे और उन्होंने अपना संदेश यहां पर दिया.

ये भी पढ़ें: "हिमाचल रहेगा गांधी परिवार का ऋणी, प्रियंका के घर बनाने से पर्यटन को मिला बढ़ावा", CM के बयान पर भड़के जयराम

TAGGED:

HIMACHAL PANCHAYAT ELECTIONS
ANIRUDH SINGH SLAMS BJP
ANIRUDH SINGH ON PRIYANKA GANDHI
हिमाचल पंचायत चुनाव
ANIRUDH SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

ई-मेल और WhatsApp के युग में भी जिंदा है डाक का सफर, जानिए आज भी कितने जरूरी हैं 'डाकिया बाबू'

हिमाचल में इस बार टूट जाएगा MIS के तहत सेब खरीद का ये रिकॉर्ड, अब तक HPMC ने खरीदा इतना हजार मीट्रिक टन एप्पल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.