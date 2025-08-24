मथुराः वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी एक बार फिर चर्चा में है. इस बार उनके एक बयान को लेकर फिर सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा हो रही है. वहीं, डॉग लवर उनके इस बयान को लेकर आपत्ति भी जता रहे हैं. चलिए इस बयान के अलावा उन पुराने बयानों के बारे में भी जानते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया था.





1. लिव इन तो कुत्तों का कल्चर है: हाल में ही उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वह कह रहे हैं कि जिस तरह कुत्ता और कुतिया एक से अधिक जानवरों के साथ रहते है, इसी तरह स्त्री और पुरुष भी एक से अधिक लोगों का साथ पसंद करते हैं. ऐसे लोगों का लेवल सिर्फ कुत्ते बिल्लियों जैसा लेवल होता है. हमारे भारत में कुत्ते हजारों साल से लिविंग में ही रहते हैं, हमारे यहां कुत्तों का कल्चर है लिव इन. ऐसे लोगों को समझ में आ गया है उनकी रातों की नींद हराम है उनको नींद नहीं आ रही है.

2. लड़कियों की शादी को लेकर की थी टिप्पणीः जुलाई में संत अनिरुद्ध आचार्य कथा प्रवचन के दौरान लड़कियों की शादी देरी से होने को लेकर विवादित बयान दिया था. कहा था की लड़कियों की शादी 14 वर्ष की उम्र में हो जानी चाहिए. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो लड़कियां कई जगह मुंह मारना शुरू कर देती है इसलिए लड़कियों की शादी 14 वर्ष की उम्र में हो जानी चाहिए ताकि ससुराल में जाकर वह अपने परिवार के साथ मेल मिलाप के साथ रह सके. उनके विवादित बयान सामने आने के बाद महिला सामाजिक संगठनों ने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और विरोध प्रदर्शन किया था. इसके बाद अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ी थी.

3. महिलाओं के चरित्र को लेकर दिया था बयानः अगस्त के माह में संत अनिरुद्ध आचार्य ने महिलाओं के चरित्र को लेकर बयान दिया था. कथा प्रवचन के दौरान कहा था कि आज के दौर में लोग क्या कर रहे हैं. पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन रिलेशन पुरुष बना लेते हैं. उनके इस विवादित बयान को लेकर विरोध हुआ था. इसके बाद संत अनिरुद्ध आचार्य को माफी मांगनी पड़ी थी.





