पशु तस्करों ने थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम को रौंदने का किया प्रयास, बाल-बाल बची जान, पांच तस्कर गिरफ्तार - Tried to trample to Police

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : 37 minutes ago

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ईटीवी भारत )