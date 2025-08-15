ETV Bharat / state

लखनऊ में आवारा कुत्तों के समर्थन में पशु प्रेमियों का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग - LUCKNOW NEWS

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला

Etv Bharat
अटल चौक पर प्रदर्शन करते पशु प्रेमी. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 11:42 PM IST

2 Min Read

लखनऊ: राजधानी के हजरतगंज स्थित अटल चौक पर शुक्रवार को विभिन्न एनजीओ संचालकों, पशु प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ था, जिसमें दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया गया है. प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए इसे अव्यावहारिक और अमानवीय बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को सुनाया था फैसलाः गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है. पशु प्रेमी इस फैसले से नाराज हैं. उनका कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स को जबरन शेल्टर में भेजना उनके लिए क्रूरता होगी.

कुत्तों का जीवन दयनीय हो जाएगाः लखनऊ में आसरा द हेल्पिंग हैंड्स जैसी एनजीओ ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई और कहा कि शेल्टर होम्स में पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण कुत्तों का जीवन और दयनीय हो जाएगा. प्रदर्शन के दौरान पशु प्रेमियों ने नारेबाजी की और कुत्तों के प्रति होने वाली क्रूरता पर रोष जताया. एनजीओ संचालक चारु खरे ने कहा, "कुत्ते हमारे समाज का हिस्सा हैं. इन्हें हटाने के बजाय नसबंदी और टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए. सामाजिक कार्यकर्ता अजय प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एकतरफा बताते हुए कहा कि इससे पशु प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई हैं.

फैसले पर पुनर्विचार करने की अपीलः प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों को लागू करने पर जोर दे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अवैध पेट शॉप्स बंद करवानी चाहिए और कुत्तों को गोद लेने के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए. पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.

इसे भी पढ़ें- बहराइच में आवारा कुत्तों ने 7 साल के मासूम को नोंच डाला, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर

लखनऊ: राजधानी के हजरतगंज स्थित अटल चौक पर शुक्रवार को विभिन्न एनजीओ संचालकों, पशु प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ था, जिसमें दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया गया है. प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए इसे अव्यावहारिक और अमानवीय बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को सुनाया था फैसलाः गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है. पशु प्रेमी इस फैसले से नाराज हैं. उनका कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स को जबरन शेल्टर में भेजना उनके लिए क्रूरता होगी.

कुत्तों का जीवन दयनीय हो जाएगाः लखनऊ में आसरा द हेल्पिंग हैंड्स जैसी एनजीओ ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई और कहा कि शेल्टर होम्स में पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण कुत्तों का जीवन और दयनीय हो जाएगा. प्रदर्शन के दौरान पशु प्रेमियों ने नारेबाजी की और कुत्तों के प्रति होने वाली क्रूरता पर रोष जताया. एनजीओ संचालक चारु खरे ने कहा, "कुत्ते हमारे समाज का हिस्सा हैं. इन्हें हटाने के बजाय नसबंदी और टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए. सामाजिक कार्यकर्ता अजय प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एकतरफा बताते हुए कहा कि इससे पशु प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई हैं.

फैसले पर पुनर्विचार करने की अपीलः प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों को लागू करने पर जोर दे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अवैध पेट शॉप्स बंद करवानी चाहिए और कुत्तों को गोद लेने के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए. पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.

इसे भी पढ़ें- बहराइच में आवारा कुत्तों ने 7 साल के मासूम को नोंच डाला, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर

For All Latest Updates

TAGGED:

ANIMAL LOVERS PROTEST IN LUCKNOWPROTEST IN SUPPORT OF STREET DOGSSTRAY DOGS SUPREME COURT VERDICTलखनऊ में सुप्रीम कोर्ट फैसला विरोधLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण तेज; 111 मंदिर और 11 मजार को नई जगह देने की प्रक्रिया जारी, जानिए तोड़े जाने के बाद क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का?

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.