लखनऊ: राजधानी के हजरतगंज स्थित अटल चौक पर शुक्रवार को विभिन्न एनजीओ संचालकों, पशु प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्ट्रीट डॉग्स के समर्थन में प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ था, जिसमें दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया गया है. प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए इसे अव्यावहारिक और अमानवीय बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को सुनाया था फैसलाः गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है. पशु प्रेमी इस फैसले से नाराज हैं. उनका कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स को जबरन शेल्टर में भेजना उनके लिए क्रूरता होगी.

कुत्तों का जीवन दयनीय हो जाएगाः लखनऊ में आसरा द हेल्पिंग हैंड्स जैसी एनजीओ ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई और कहा कि शेल्टर होम्स में पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण कुत्तों का जीवन और दयनीय हो जाएगा. प्रदर्शन के दौरान पशु प्रेमियों ने नारेबाजी की और कुत्तों के प्रति होने वाली क्रूरता पर रोष जताया. एनजीओ संचालक चारु खरे ने कहा, "कुत्ते हमारे समाज का हिस्सा हैं. इन्हें हटाने के बजाय नसबंदी और टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए. सामाजिक कार्यकर्ता अजय प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एकतरफा बताते हुए कहा कि इससे पशु प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई हैं.

फैसले पर पुनर्विचार करने की अपीलः प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों को लागू करने पर जोर दे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अवैध पेट शॉप्स बंद करवानी चाहिए और कुत्तों को गोद लेने के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए. पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.

इसे भी पढ़ें- बहराइच में आवारा कुत्तों ने 7 साल के मासूम को नोंच डाला, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर