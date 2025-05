ETV Bharat / state

केदारनाथ में रहस्यमयी बीमारी से टेंशन! 14 घोड़ो की जा चुकी जान, पता लगाने में जुटे साइंटिस्ट्स - HORSES DEATH IN KEDARNATH

रहस्यमयी बीमारी से घोड़ों की मौत (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 7, 2025 at 4:28 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 4:48 PM IST 6 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम के कपाट खुले चुके है. चारधाम यात्रा भी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इन सबके बीच केदारनाथ धाम 13 घोड़ों की मौत ने सबकी परेशानी बढ़ा दी है. फिलहाल तो शासन-प्रशासन ने सावधानी बरते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही घोड़े खच्चरों पर इक्वाइन इन्फ्लूएंजा वायरस का खतरा भी मंडरा रहा है. अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उसके अनुसार आठ घोड़े की मौत डायरिया की वजह से और पांच घोड़े की मौत कोलिक की वजह से हुई है. ऐसे में असल मौत के कारणों का पता लगाए जाने को लेकर टेस्ट कराया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट अगले 4 से 5 दिन में आ जाएगी. इसीलिए केदारनाथ में अगले कुछ दिन और घोड़े खच्चरों का संचालन बंद रह सकता है. घोड़ों की लगातार हो रही मौतों को लेकर बुधवार सात मई को पशुपालन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी दी. कोरोना जैसी है इक्वाइन इन्फ्लुएंजा बीमार: पशुपालन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि जिस तरह से इंसानों में कोरोना संक्रमण फैला था, उसी तरह घोड़ों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है. इक्वाइन इन्फ्लुएंजा से ग्रसित घोड़ों का नाक बहती है, तेज बुखार होने के साथ ही कफ भी बनता है. राहत की बात ये है कि घोड़े में फैलने वाली इस बीमारी से इंसानों में फैलने का खतरा नहीं है, लेकिन एक घोड़ा दूसरे घोड़े में वायरस बड़ी आसानी से फैल सकता है. हालांकि इस बीमारी से घोड़े के मौत की आशंका करीब एक परसेंट होती है. 26 मार्च को पॉजिटिव मिले थे घोड़े: पशुपालन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम के अनुसार 26 मार्च 2025 को घोड़े के सैंपलिंग के दौरान रुद्रप्रयाग जिले के दो गांव में घोड़े पॉजिटिव पाए गए थे. इसके बाद 28 मार्च को इस संबंध में सचिव ने बैठक की थी और फिर एक अप्रैल को पशुपालन मंत्री ने इस संबंध में बैठक ली थी. बैठक में निर्णय लिया गया था कि जिस घोड़े की इक्वाइन इन्फ्लुएंजा रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, उसी घोड़े को चारधाम यात्रा में संचालन की अनुमति दी जाएगी. 16 हजार घोड़ों की सैंपलिंग की गई: पशुपालन सचिव ने बताया कि 4 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल करीब 16 हजार घोड़ों की सैंपलिंग की गई थी, जिसकी जांच श्रीनगर और हिसार लैब में कराई गई थी. 16 हजार में से 152 सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन जब सैंपलों का आरटी-पीसीआर जांच कराया गया तो एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं आया. ऐसे में जो घोड़े इक्विन इन्फ्लूएंजा नेगेटिव मिले है, उन्हें ही चारधाम यात्रा में भेजा गया.

