करार ; झारखंड के झारसुक और झारसीम से समृद्ध होंगे यूपी के किसान, आमदनी होगी दोगुनी

Published : September 6, 2025 at 8:09 AM IST
कानपुर : भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के 33वें स्थापना दिवस पर यूपी के पशुपालन और बागवानी करने वाले किसानों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा हुई. इस मौके पर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गईं दलहनी, गेहूं और सरसों की फसलों की जानकारी साझा की गई. साथ ही झारखंड में विकसित मुर्गी और सुअर की प्रजातियों की खूबियां सामने आईं. इस मौके पर कृषि क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप, उत्पादों की ब्रांडिंग-मार्केटिंग समेत हर जरूरत को पूरा करने के बाबत करार भी हुआ.
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची (झारखंड) कुलपति डाॅ. सुनील चंद्र दुबे ने बताया कि सुअर की विकसित नई प्रजाति को लेकर किसानों के बीच जबर्दस्त उत्साह है. इसकी मांग कई देशों में है. इसी तरह विवि में मुर्गी की नई प्रजाति झारसीम विकसित की गई है. यह पूरे वर्षभर में 169 अंडे देती है. इसका वजन दो से ढाई किलोग्राम तक होता है. ऐसे में जो किसान मुर्गीपालन का व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस प्रजाति से दोहरा लाभ मिलता है. मुर्गी का उपयोग मांस के लिए भी हो जाता है और अधिक अंडों की वजह से खूब मांग रहती है.
बिरसा भाभा मस्टर्ड वन व बिरसा गेहूं 4 की भी कई राज्यों में मांग : कुलपति डाॅ. सुनील चंद्र दुबे ने बताया कि विवि की ओर से विकसित की गई बिरसा भाभा मस्टर्ड वन को बिरसा कृषि विवि व भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने मिलकर बनाया है. यह एक ऐसी प्रजाति है, जिसकी खेती झारखंड के 30 प्रतिशत क्षेत्रफल में की जाती है. इसकी उत्पादन क्षमता 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. इसकी कई राज्यों में मांग है. इसी क्रम में बिरसा गेहूं 4 को हमने दो साल पहले विकसित किया था. यह प्रजाति नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन में बहुत अधिक फलती है. इसकी उत्पादन क्षमता 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है.
आईआईपीआर का 33वां स्थापना दिवस : कानपुर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का 33वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया गया. इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि बिरसा कृषि विवि रांची के कुलपति डाॅ. सुनील चंद्र दुबे व छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गईं 80 से अधिक दलहनी फसलों को लेकर उनके कार्यों की सराहना की. निदेशक डाॅ. जीपी दीक्षित ने बताया कि पिछले एक साल में संस्थान के अंदर देशभर से आए 10 हजार किसानों को प्रशिक्षित किया गया. पांच परियोजनाओं से मिले आठ करोड़ रुपये से कई प्रजातियों को विकसित कराया गया. इस मौके पर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की निदेशक डाॅ. सीमा परोहा, सीएसजेएमयू की वरिष्ठ प्रोफेसर शिल्पा कायस्थ, डाॅ. उमा शाह भी मौजूद रहीं.
