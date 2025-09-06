ETV Bharat / state

करार ; झारखंड के झारसुक और झारसीम से समृद्ध होंगे यूपी के किसान, आमदनी होगी दोगुनी

अमेरिकी टेनबर्थ प्रजाति से झारखंड में विकसित सुअर झारसुक की कई देशों में मांग, झारसीम मुर्गी देती है सालभर में 169 अंडे.

झारसीम मुर्गी
झारसीम मुर्गी (Photo Credit : Media Cell Birsa Agricultural University)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 8:09 AM IST

3 Min Read

कानपुर : भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के 33वें स्थापना दिवस पर यूपी के पशुपालन और बागवानी करने वाले किसानों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा हुई. इस मौके पर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गईं दलहनी, गेहूं और सरसों की फसलों की जानकारी साझा की गई. साथ ही झारखंड में विकसित मुर्गी और सुअर की प्रजातियों की खूबियां सामने आईं. इस मौके पर कृषि क्षेत्र से संबंधित स्टार्टअप, उत्पादों की ब्रांडिंग-मार्केटिंग समेत हर जरूरत को पूरा करने के बाबत करार भी हुआ.

जानकारी देते बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कुलपति डाॅ. सुनील चंद्र दुबे व छत्रपति शाहू जी महाराज इनोवेशन फाउंडेशन की निदेशक शिल्पा कायस्थ. (Video Credit : ETV Bharat)

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची (झारखंड) कुलपति डाॅ. सुनील चंद्र दुबे ने बताया कि सुअर की विकसित नई प्रजाति को लेकर किसानों के बीच जबर्दस्त उत्साह है. इसकी मांग कई देशों में है. इसी तरह विवि में मुर्गी की नई प्रजाति झारसीम विकसित की गई है. यह पूरे वर्षभर में 169 अंडे देती है. इसका वजन दो से ढाई किलोग्राम तक होता है. ऐसे में जो किसान मुर्गीपालन का व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस प्रजाति से दोहरा लाभ मिलता है. मुर्गी का उपयोग मांस के लिए भी हो जाता है और अधिक अंडों की वजह से खूब मांग रहती है.

जानें, झारखंड की मुर्गियों और सुअर की खासियत.
जानें, झारखंड की मुर्गियों और सुअर की खासियत. (Photo Credit : ETV Bharat)


बिरसा भाभा मस्टर्ड वन व बिरसा गेहूं 4 की भी कई राज्यों में मांग : कुलपति डाॅ. सुनील चंद्र दुबे ने बताया कि विवि की ओर से विकसित की गई बिरसा भाभा मस्टर्ड वन को बिरसा कृषि विवि व भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने मिलकर बनाया है. यह एक ऐसी प्रजाति है, जिसकी खेती झारखंड के 30 प्रतिशत क्षेत्रफल में की जाती है. इसकी उत्पादन क्षमता 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है. इसकी कई राज्यों में मांग है. इसी क्रम में बिरसा गेहूं 4 को हमने दो साल पहले विकसित किया था. यह प्रजाति नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन में बहुत अधिक फलती है. इसकी उत्पादन क्षमता 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है.

झारखंड में विकसित गेहूं की नई प्रजाति.
झारखंड में विकसित गेहूं की नई प्रजाति. (Photo Credit : Media Cell Birsa Agricultural University)
किसानों को मिलेगा ये फायदा.
किसानों को मिलेगा ये फायदा. (Photo Credit : ETV Bharat)



आईआईपीआर का 33वां स्थापना दिवस : कानपुर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का 33वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया गया. इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि बिरसा कृषि विवि रांची के कुलपति डाॅ. सुनील चंद्र दुबे व छत्रपति शाहू जी महाराज विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गईं 80 से अधिक दलहनी फसलों को लेकर उनके कार्यों की सराहना की. निदेशक डाॅ. जीपी दीक्षित ने बताया कि पिछले एक साल में संस्थान के अंदर देशभर से आए 10 हजार किसानों को प्रशिक्षित किया गया. पांच परियोजनाओं से मिले आठ करोड़ रुपये से कई प्रजातियों को विकसित कराया गया. इस मौके पर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की निदेशक डाॅ. सीमा परोहा, सीएसजेएमयू की वरिष्ठ प्रोफेसर शिल्पा कायस्थ, डाॅ. उमा शाह भी मौजूद रहीं.

यह भी पढ़ें : अब 100 दिनों पहले खेतों में उगेगी अरहर की नई प्रजाति आईपीए 15-6

यह भी पढ़ें : यूपी के किसानों का खजाना भर देगा ये 'कुबेर'; कानपुर के वैज्ञानिकों ने खोजी चने की नई किस्म, होगी बंपर पैदावार

For All Latest Updates

TAGGED:

IIPR INSTITUTE KANPUR ANIMAL HUSBANDRYभारतीय दलहन अनुसंधान संस्थानझारसीम मुर्गीANIMAL HUSBANDRY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.