अपने मवेशियों को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए जरुर लगवाएं टीका, जानिए लक्षण और बचाव के तरीके

पशु पालकों को खुरपका-मुंहपका रोग को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत, रुद्रप्रयाग में टीकाकरण के साथ संक्रमित पशुओं को अलग करने में जुटा पशुपालन विभाग

FOOT AND MOUTH DISEASE
गायों का टीकाकरण (फोटो सोर्स - ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 12, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मवेशियों में खुरपका-मुंहपका रोग को लेकर पशुपालकों को जागरुक किया जा रहा है. साथ ही अभी से ही टीकाकरण किया जा रहा है. हालांकि, अभी तक किसी मवेशी में यह बीमारी नहीं पाई गई है, लेकिन अभी से ही मवेशियों को इस बीमारी से बचाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है.

क्या है खुरपका-मुंहपका रोग? बता दें कि खुरपका-मुंहपका रोग को लेकर पशु पालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है. यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मवेशियों को प्रभावित करती है. इसके मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, मुंह और खुरों के बीच छाले, लार टपकना और चारा न खाना शामिल है.

यह रोग सीधे या दूषित वस्तुओं और हवा के माध्यम से फैलता है और आर्थिक रूप से बहुत हानिकारक हो सकता है. ऐसे में इस बीमारी के नियंत्रण को लेकर पशु पालन विभाग टीकाकरण और संक्रमित पशुओं को अलग करने की कार्रवाई में जुटा हुआ है.

रुद्रप्रयाग जिले में हैं इतने मवेशी: इन दिनों रुद्रप्रयाग जिले में पशु पालन विभाग की ओर से खुरपका-मुंहपका रोग की रोकथाम को लेकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. बीती 4 अक्टूबर से 7वें राउंड का वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है. जिले में लगभग 75 हजार बडे़ और 35 हजार के करीब छोटे पशु हैं.

FOOT AND MOUTH DISEASE
वैक्सीन लगाते पशुपालन विभाग के कर्मचारी (फोटो सोर्स - ETV Bharat)

45 दिनों में 70 हजार पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य: पशुओं को इस बीमारी के प्रकोप से बचाने के लिए टीकाकरण ही एक मात्र उपाय है. 45 दिनों में 70 हजार पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है. इसमें पशुपालन विभाग की टीम लगी हुई है. पशुपालन विभाग की माने तो आने वाले समय में इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है.

"खुरपका एवं मुंहपका रोग एक विषाणु (वायरस) के कारण होता है, जिसे एफ्थोवायरस कहा जाता है. यह वायरस सीधे संपर्क, दूषित वस्तुओं, चारा या हवा के माध्यम से फैलता है. जानवरों में बुखार, मुंह, थन और खुरों के बीच छाले जैसे घावों का कारण बनता है. इसमें पशुओं में कमजोरी और दुबलापन देखा जाता है. जिससे युवा पशुओं में मृत्यु दर ज्यादा हो सकती है."- डॉ. अशोक लीलाधर बिष्ट, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से करें अलग: इसका नियमित अंतराल पर टीकाकरण करवाना सबसे प्रभावी तरीका है. जबकि, इसके लक्षण पाये जाने पर संक्रमित पशुओं को तत्काल स्वस्थ पशुओं से अलग किया जाना चाहिए. बीमार पशुओं के बाड़े और उनके संपर्क में आने वाली हर चीज को कीटाणुनाशक से साफ किया जाना चाहिए.

पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को स्वच्छता बरतनी चाहिए और प्रभावित पशुओं के लार व घावों के संपर्क में आने से बचना चाहिए. उनके संपर्क में आने के बाद हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए. लार और घावों के संपर्क में आने वाली दूषित वस्तुओं को जला देना चाहिए या जमीन में गाड़ देना चाहिए.

FMD ON CATTLE IN RUDRAPRAYAGCOW SICK IN RUDRAPRAYAGगायों में खुरपका मुंहपका रोगरुद्रप्रयाग गायों का टीकाकरणFOOT AND MOUTH DISEASE

