ETV Bharat / state

अपने मवेशियों को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए जरुर लगवाएं टीका, जानिए लक्षण और बचाव के तरीके

गायों का टीकाकरण ( फोटो सोर्स - ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 12, 2025 at 5:25 PM IST 3 Min Read