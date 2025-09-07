ETV Bharat / state

श्राद्ध पक्ष में पशुपालन विभाग की खास अपील, पुण्य कमाने के फेर में न करें ये गलती, तला-बासी भोजन गौवंश के लिए जहर

श्राद्ध पक्ष में बेसहारा गायों को बासी, तला हुआ भोजन न दें; विभाग ने सावधानी बरतने और गौशालाओं को सहयोग करने की अपील की.

Feeding cows on Shraddha Paksha
श्राद्ध पक्ष में पशुपालन विभाग की खास अपील (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2025 at 9:16 PM IST

भिवानी: श्राद्ध पक्ष की शुरुआत से पहले पशुपालन विभाग ने एक अहम अपील जारी करते हुए लोगों को सतर्क किया है. विभाग ने कहा है कि पुण्य कमाने की भावना में बेसहारा गौवंश को तली हुई, बासी और अत्यधिक मात्रा में रोटियां व पूरियां खिलाना जानलेवा हो सकता है. उपनिदेशक डॉ. रविंद्र सहरावत ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में लोग गौसेवा के नाम पर कई बार ऐसी चीजें खिला देते हैं, जो गायों के लिए हानिकारक होती हैं. इसको लेकर विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट पर है और मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

तली-बासी चीजें गौवंश के लिए बनती हैं जानलेवा

पशु चिकित्सक डॉ. विजय सनसनवाल ने बताया कि तली और बासी चीजें गायों के पेट में एसिडोसिस नामक गंभीर बीमारी को जन्म देती हैं. यह बीमारी गैस, सूजन और दर्द के साथ शुरू होती है और समय रहते इलाज न हो तो गाय की मौत हो सकती है. खासकर रोटियों और पूरियों में मौजूद तेल व बासीपन उनकी पाचन प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित करता है. डॉ. सनसनवाल ने कहा कि पुण्य के चक्कर में लोग अनजाने में पाप कर बैठते हैं.

अत्यधिक मात्रा में भोजन भी है खतरनाक

गौवंश को जरूरत से ज्यादा खाना देना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि गलत खाना देना. पशुपालन विभाग ने बताया कि कई बार लोग बड़ी मात्रा में रोटियां या हलवा एक ही गाय को खिला देते हैं, जिससे उसकी जान पर बन आती है. इसीलिए विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी एक गाय को अत्यधिक मात्रा में खाना न खिलाएं और सावधानी बरतें.

गौशालाएं कर रहीं उचित प्रबंधन

श्री ट्रस्ट गौशाला भिवानी के गौशाला विस्तार अधिकारी मोहनलाल बलसेरा ने बताया कि अब गौशालाओं में ड्रम और टोकरे रखे गए हैं, जिनमें लोग अपना दान किया हुआ खाना डाल सकते हैं. बाद में ये खाना गौशाला कर्मचारी धीरे-धीरे सभी गायों को बांटते हैं. इससे किसी एक गाय को ज्यादा खाना नहीं मिलता और उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है. बलसेरा ने कहा कि यह तरीका अब अन्य गौशालाएं भी अपना रही हैं.

चारा और नकद दान को बताया बेहतर विकल्प

बलसेरा ने लोगों से अनुरोध किया कि अगर वे स्वयं गायों को भोजन नहीं खिला सकते, तो गौशालाओं को चारा या नकद दान करें. इससे ना केवल गायों का भला होगा, बल्कि दानकर्ता भी पुण्य के भागीदार बनेंगे. उन्होंने यह भी जोड़ा कि पितर तभी प्रसन्न होते हैं जब गौवंश स्वस्थ और संतुष्ट रहता है.

