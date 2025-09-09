ETV Bharat / state

हाथरस में पशु मित्र की चाकू मारकर हत्या; गुस्साए लोगों ने अलीगढ़-आगरा रोड किया जाम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

हाथरस : चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव अर्जुनपुर में मंगलवार की शाम पुरानी रंजिश में पशु मित्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक अपने प्लाॅट पर पशुओं को देखने गए हुए थे. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस की टीम आरोपियों के तलाश में जुट गई है. वहीं दलित पशु मित्र की हत्या के बाद लोगों ने अलीगढ़-आगरा रोड पर कोतवाली चंदपा के सामने जाम लगा दिया. मौके पर अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे हुए है.

प्लाॅट पर पशुओं को देखने गए हुए थे : जानकारी के मुताबिक, गांव अर्जुनपुर के विनय कुमार (48) की मंगलवार की शाम उस समय हत्या कर दी गई जब वह पशुओं के देखने जा रहे थे. भाई लीतेश कुमार ने बताया कि विनय कुमार अपने प्लाॅट पर पशुओं को देखने गए हुए थे. उनका आरोप है कि इस दौरान करीब कई लोगों ने घेरकर विनय पर चाकू से हमला कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल विनय कुमार को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हत्या की जानकारी के बाद विनय के घर में कोहराम मच गया. विनय कुमार पशु चिकित्सा विभाग में पशु मित्र थे.







शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया : एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि गांव अर्जुनपुर में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि रंजिश किस बात की थी इसकी जानकारी कोतवाली चंदपा पुलिस कर रही है.



