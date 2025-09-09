ETV Bharat / state

हाथरस में पशु मित्र की चाकू मारकर हत्या; गुस्साए लोगों ने अलीगढ़-आगरा रोड किया जाम, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

गुस्साए लोगों ने अलीगढ़-आगरा रोड किया जाम
गुस्साए लोगों ने अलीगढ़-आगरा रोड किया जाम (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 10:45 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 11:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हाथरस : चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव अर्जुनपुर में मंगलवार की शाम पुरानी रंजिश में पशु मित्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक अपने प्लाॅट पर पशुओं को देखने गए हुए थे. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस की टीम आरोपियों के तलाश में जुट गई है. वहीं दलित पशु मित्र की हत्या के बाद लोगों ने अलीगढ़-आगरा रोड पर कोतवाली चंदपा के सामने जाम लगा दिया. मौके पर अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे हुए है.

प्लाॅट पर पशुओं को देखने गए हुए थे : जानकारी के मुताबिक, गांव अर्जुनपुर के विनय कुमार (48) की मंगलवार की शाम उस समय हत्या कर दी गई जब वह पशुओं के देखने जा रहे थे. भाई लीतेश कुमार ने बताया कि विनय कुमार अपने प्लाॅट पर पशुओं को देखने गए हुए थे. उनका आरोप है कि इस दौरान करीब कई लोगों ने घेरकर विनय पर चाकू से हमला कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल विनय कुमार को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हत्या की जानकारी के बाद विनय के घर में कोहराम मच गया. विनय कुमार पशु चिकित्सा विभाग में पशु मित्र थे.



शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया : एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि गांव अर्जुनपुर में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि रंजिश किस बात की थी इसकी जानकारी कोतवाली चंदपा पुलिस कर रही है.

यह भी पढ़ें : अजीत राय हत्याकांड; 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, छात्रसंघ चुनावी रंजिश में की गई थी हत्या

Last Updated : September 9, 2025 at 11:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HATHRAS NEWSMURDER IN HATHRASUP CRIME NEWSHATHRAS POLICEHATHRAS NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.