अंबाला: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज राहुल गांधी की ओर से खुद को जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से सुरक्षा मांगे जाने पर प्रतिक्रिया दी है. साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की ओर से ध्वजारोहण के लिए पहली 2 लिस्ट में नाम न आकर तीसरी लिस्ट में नाम आने पर भी व्यंग्यात्मक कमेंट किया है.

"...तो मैं चांद पर झंडा फहरा दूंगा"

दरअसल, ध्वजारोहण के लिए पहली दो लिस्ट में अनिल विज का नाम नहीं था. इसके बाद जारी हुई तीसरी लिस्ट में अनिल विज का नाम था, जिसमें उनको यमुनानगर में ध्वजारोहण करने की जिम्मेदारी दी गई थी. इस पर अनिल विज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "अगर मुझे चांद पर भी ध्वजारोहण के लिए भेजेंगे तो मैं वहां भी चला जाउंगा, ये तो यमुनानगर है."

अनिल विज का बयान (ETV Bharat)

राहुल गांधी पर साधा निशाना

वहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी. जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल तक ये कहा जा रहा था कि याचिका को वापस लें लेंगे. अब ये नहीं पता कि वकील झूठ बोल रहा है या फिर राहुल गांधी. जहां तक मेरी जानकारी है कि उनको Z सुरक्षा मिली हुई है. इससे ऊपर कौन से सुरक्षा होती है, वो भी बतादो.

विभाजन के वक्त कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता कहां थी ? ?

अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश ने आज ही के दिन विभाजन का दंश झेला था. लोग करोड़ों की संख्या में विस्थापित हुए थे. कुछ लोग इस दंश में शहीद हो गए. देश के 144 करोड़ लोगों को इसका दर्द होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया. हिन्दू और मुसलमानों को अलग-अलग क्षेत्र में बांट दिया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस उछल-उछलकर कहती है कि हम तो धर्म निरपेक्ष पार्टी है. विभाजन के वक्त तुम्हारी धर्म निरपेक्षता कहां थी ? कांग्रेस पार्टी के भी उस पत्र पर हस्ताक्षर थे. उस वक्त क्यों नहीं कहा कि भारत मां के हम टुकड़े नहीं होने देंगे.

