'भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान की 13वीं कर दी', अनिल विज ने विपक्ष को दी ये नसीहत - ANIL VIJ ON PAKISTAN

Anil Vij on Pakistan ( Etv Bharat )

Published : May 15, 2025 at 4:06 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 5:29 PM IST

अंबाला: भारत-पाक के बीच सीजफायर के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशी और भारतीय सेना के सम्मान में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. हर जगह पर तिरंगा यात्रा की अलग-अलग तरीके से खुशी मनाई जा रही है. जिसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर तीन दिन के भीतर पाकिस्तान की 13वीं कर दी है. कांग्रेस को अनिल विज की नसीहत: वहीं, कांग्रेस को देश के प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास करने की नसीहत दी है. विज ने कहा कि कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उस पर भरोसा करना चाहिए न कि गैर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर. दरअसल, कांग्रेस देशभर में जय हिंद रैली निकाल कर डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं. तुर्की से व्यापार बंद पर बोले विज: वहीं, अजरबैजान और तुर्की के साथ देशवासियों ने ये बोलकर व्यापार बंद कर दिया कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन है. जिसपर जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि ये बहुत अच्छी भावना है. जिसके लिए वे हिंदुस्तान की जनता को सैल्यूट करते हैं. लोगों ने अपनी भावनाओं से ही अजरबैजान और तुर्की के साथ व्यापार बंद कर दिया है. जब वहां भूकंप आया था, तब भारत ने उनकी बहुत मदद की थी. लेकिन इस वक्त वो दुश्मन के साथ खड़े हो रहे हैं.

