अनिल विज का कांग्रेस पर तंज, बोले- 'कांग्रेस देश की रक्षक नहीं, गद्दार पार्टी, हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए' - ANIL VIJ ON CONGRESS

Anil Vij On congress ( Etv Bharat )

Published : May 1, 2025 at 12:21 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 12:52 PM IST

अंबाला: पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है. इस बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट कर नए विवाद को जन्म दे दिया. बिना नाम लिए जो फोटो कांग्रेस ने पोस्ट की, उसमें सिर की जगह 'गायब' लिखा, जिसे प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कहा माना जा रहा है. अब इस पोस्ट को कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट से हटा दिया है. जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा है. 'कांग्रेस पार्टी गद्दार है': अनिल विज ने कहा कि हर काम हर सेवा युद्ध में अपने नायक का सर ऊंचा रखते हैं और कांग्रेस ने यो जो घिनौनी हरकत की है, जो युद्ध के नायक को युद्ध से पहले ही सिर काटकर ट्वीट किया है. विज ने कांग्रेस को देश की शत्रु पार्टी बताया है. उन्होंने कहा कि ये देश की रक्षक पार्टी नहीं है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देश की गद्दार पार्टी बताया. इस दौरान गब्बर गुस्से में आ गए और कहा कि इसको आज के बाद लिखा जाना चाहिए, गद्दार कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस ने खुद को देश की पार्टी कहने का अधिकार खो दिया है. 'भगवंत मान वापस लें अपना निर्णय': वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेना को फ्री हैंड किए जाने पर भी प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, देश हित में कर रहे हैं. भगवंत मान द्वारा हरियाणा का पानी रोके जाने पर विज ने कहा कि युद्ध के समय सारे देश को एकजुटता दिखानी चाहिए. उन्होंने भगवंत मान द्वारा जो निर्णय कल लिया गया, उसको वापस लेने की बात कही है.

