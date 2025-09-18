ETV Bharat / state

कम पानी, ज्यादा पैदावार: अनिल कुमार वर्मा ने श्री विधि से बदली बिहार की तस्वीर

मिलिए बिहार के श्री विधि जनक अनिल कुमार वर्मा से, जिन्होंने धान की खेती करवाकर कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है. पढ़ें पूरी खबर...

ANIL KUMAR VERMA
कृषि विशेषज्ञ अनिल कुमार वर्मा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2025 at 12:40 PM IST

12 Min Read
गया: बिहार में किसान श्री विधि से खेती करके अपनी आजीविका सुधार रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्य में श्री विधि का श्रेय किसे जाता है. दरअसल साल 2007 में कृषि विशेषज्ञ अनिल कुमार वर्मा ने इस विधि से सभी किसानों को रूबरू कराया और उन्हें बताया कि कैसे कम पानी और कम लागत से खेती की जा सकती है.

बिहार में 2007 में शुरू हुई थी श्री विधि से खेती: बिहार में पहली बार (2007) अनिल कुमार वर्मा ने गया के शेखवारा गांव की बरती देवी से इस विधि के माध्यम से खेती कराई थी, तब बरती देवी के एक हेक्टेयर में 19.1 टन धान की पैदावार हुई थी, तभी से इस पर जिला और राज्य में काम होने लगा था, लेकिन पहली बार देश-दुनिया में इस विधि की चर्चा तब हुई थी, जब किसान पानी के संकट से जूझ रहे थे.

अनिल कुमार वर्मा ने श्री विधि से बदली बिहार की तस्वीर (ETV Bharat)

सुमंत कुमार ने श्री विधि से बनाया विश्व रिकॉर्ड: इसी बीच नालंदा जिले के दरवेशपुरा गांव निवासी किसान सुमंत कुमार के खेत में 2012-2013 में धान की फसल का विश्व रिकॉर्ड बना था. उनके खेत में श्री विधि से प्रति हेक्टेयर 22.4 टन धान पैदा हुई थी. इस बार गया जिले में 25 हजार हेक्टेयर में श्री विधि के अनुसार धान की रोपनी हुई है.

कौन हैं अनिल वर्मा: कृषि विशेषज्ञ अनिल वर्मा गयाजी शहर के रहने वाले हैं. उन्होंने कृषि के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. उनके नवाचार विदेशों में भी अपनाए गए हैं. हावर्ड जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में लेक्चर के लिए वो आमंत्रित किए जा चुके हैं. पिछले वर्ष 2024 में ही 9 से 13 सितंबर तक जर्मनी के बर्लिन में आयोजित पांच दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने खेती में नवाचारों और जानवरों से फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के उपाय का व्याख्यान किया था.

SRI Vidhi In Bihar
विदेशों में भी अनिल कुमार वर्मा अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं (ETV Bharat)

बनना था इंजीनियर बन गए एग्रोनॉमिस्ट: अनिल कुमार वर्मा बताते हैं कि इंटर की शिक्षा के दौरान ही मैं इंजीनियर बनने की चाहत रखता था, इसलिए वह उसी की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन मेरे पिता को कृषि में दिलचस्पी थी और वो चाहते थे कि मैं कृषि से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर किसानी करूं. पिता डाक विभाग में कार्यरत थे, लेकिन वो खेती-बाड़ी से भी जुड़े हुए थे.

स्कॉच अवॉर्ड से सम्मानित: श्री विधि को भारत का बेस्ट गवर्नेंस प्रोजेक्ट कहा गया है. स्कॉच अवॉर्ड गोल्डन केटेगरी में अनिल कुमार वर्मा को अवॉर्ड मिला था. इस अवार्ड के मिलने के बाद देश-दुनिया में अनिल वर्मा और उनकी संस्था की खूब चर्चा हुई थी. कृषि की कम लागत वाली नई तकनीकों को समझने के लिए कैंब्रिज के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के शोधकर्ता, छात्रों, कृषि विशेषज्ञ और कृषि वैज्ञानिकों ने इनके पास आकर श्री विधि पर रिसर्च किया है.

ऐसे शुरू हुई कृषि विशेषज्ञ बनने की शुरुआत: उन्होंने कहा कि फिर मैंने पिता और अपने शिक्षकों के कहने पर एग्रोनॉमी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट किया और फिर रिसर्च फेलो के रूप में आईसीआर के मखाना प्रोजेक्ट से जुड़ा. यहीं से कृषि विशेषज्ञ बनने की शुरुआत हुई. हालांकि बाद में मैंने यहां से रिजाइन कर कृषि से जुड़ी एक संस्था में नौकरी पाई और उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में काम किया. इसके बाद साल 2007 में बिहार लौटा और कृषि कार्यों से संबंधित शोध कर कृषि विधि का नवाचार करने लगा.

AGRICULTURE EXPERT ANIL KUMAR VERMA
बिहार में श्री विधि (ETV Bharat)

2.5 लाख किसानों को कर चुके हैं प्रशिक्षित: अनिल वर्मा की विधि को कई राज्यों के लाखों किसान अपना चुके हैं, लेकिन सीधे तौर पर देश के विभिन्न राज्यों में खुद इन्होंने ढाई लाख से अधिक किसानों को श्री विधि के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित कर इस विधि के माध्यम से खेती कराई है. गया जिले में अधिकतर किसानों ने इनसे प्रशिक्षण लिया है. नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस , जर्मनी और अन्य देशों से भी कृषि और उससे संबंधित काम करने वाले लोगों ने प्रशिक्षण लिया और अब अपने देशों में जाकर कार्य भी कर रहे हैं.

पथरीली और सूखी जमीन को किया हरा-भरा: गया के बाराचट्टी की विधायक ज्योति देवी ने बताया कि अनिल वर्मा ने गया समेत बिहार के कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया है. जब मैंने अनिल वर्मा से प्रशिक्षण लेकर श्री विधि के तहत बाराचट्टी की पथरीली और सूखी जमीन को हरा -भरा फसल से बनाया था, तब तत्कालीन कमिश्नर समेत जिला के वरीय पदाधिकारी मेरी खेती को देखने के लिए पहुंचते थे. उनकी चर्चा इतनी हुई कि यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंची.

''नीतीश कुमार ने पहली बार साल 2008 में मुझे बुलाकर कृषि के संबंध में जानकारी ली थी. वहीं से ट्रनिंग प्वॉइंट शुरू हुआ और 2010 में मुझे जदयू से टिकट मिली और मैं चुनाव जीती. मेरी सफलता में अनिल कुमार वर्मा का बड़ा सहयोग है. उनकी संस्था को मैं अपना गुरुकुल मानती हूं और वो हमारे शिक्षक हैं''. -ज्योति मांझी, बाराचट्टी विधायक

SRI Vidhi In Bihar
श्री विधि से धान की पैदावर होती है सबसे ज्यादा (ETV Bharat)

बिहार सरकार ने 2011 में कृषि पॉलिसी में किया शामिल: अनिल कुमार की श्री विधि को बिहार सरकार ने 2011 में कृषि पॉलिसी में शामिल किया था. इस विधि को अपनाने से उत्पादन प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है. श्री विधि को अपनाने से पहले बिहार सरकार की धान की फसल की पैदावार का आंकड़ा 1.2 हेक्टेयर था. एक साल में सबसे ज्यादा पैदावार 46 लाख टन थी, लेकिन श्री विधि लागू करने के बाद 100 लाख टन से अधिक का आंकड़ा हो गया.

विश्व में कब शुरू हुई थी श्री विधि: अनिल वर्मा बिहार के श्री विधि के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं. विश्व में श्री विधि से पहली बार खेती मेडागास्कर में साल 1980 के दशक में की गई थी. अनिल वर्मा के अनुसार फादर हेनरी डी लाउलेनी ने इस विधि का आविष्कार बच्चों की एक घटना से किया था.

क्या है श्रीविधि: श्री विधि ' सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ' यानी SRI विधि है. इस विधि से खेती करने पर पारंपरिक खेती की तुलना में कम बीज, कम पानी और कम लागत लगती है. साथ ही पारंपरिक खेती की तुलना में इस विधि से उत्पादन ज्यादा होता है. इस पद्धति में धान की नर्सरी 8 से 12 दिनों में तैयार कर ली जाती है और एक-एक कर पौधे रोपे जाते हैं. पौधों के बीच में 25 X 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है. इसका खास मकसद यह होता है कि पौधों को धूप और हवा भरपूर मिले.

SRI Vidhi In Bihar
क्या है श्री विधि (ETV Bharat)

2 केजी बीज में एक एकड़ भूमि पर होती है रोपनी: कृषि विशेषज्ञ अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि जैसे आम तरह से धान की खेती में 30 से 40 प्रति एकड़ बीज की बुआई होती है, लेकिन श्री विधि के तहत 2 केजी बीज प्रति एकड़ के लिए बोया जाता है, लेकिन कट्ठा एवरेज 60 से 70 किलो धान की पारंपरिक खेती में पैदावार होती है, जबकि श्री विधि से 160 केजी प्रति कट्ठा तक पैदावार होती है.

तीन हिस्सों में बंट जाती है धान: इसको करने का तरीका ये है कि पहले बीज का ट्रीटमेंट इस तरह होता है कि एक बाल्टी में पानी लिया जाता है, फिर उसमें अंडे नीचे की परत पर बैठाये जाते हैं, फिर उसके ऊपर नमक डालकर इस तरह से घोला जाता है कि अंडे फूटे नहीं और नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाए, फिर धान का बीज उसमें डाला जाता है, तब धान का बीज तीन हिस्सों में बंट जाता है.

ऐसे की जाती है धान की बुआई: जो धान का बीज सही होता है, वह नीचे परत में बैठ जाता है, जबकि उससे कुछ थोड़ा कम अच्छा बीज बीच के हिस्से में पानी से टकराकर ऊपर आता है और जो धान का बीज खराब होता है वो पानी के ऊपर आ जाता है. ऊपर और बीच के बीज को निकाल दिया जाता है और फिर नीचे वाले धान को बीज के लिए उपयोगी बनाया जाता है. उसे अच्छे ढंग से धोया जाता है, ताकि उस पर से नमक का असर खत्म हो जाए, फिर उस बीज की बुआई की जाती है.

SRI Vidhi In Bihar
कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों और छात्रों को प्रशिक्षण देते अनिल कुमार वर्मा (ETV Bharat)

पुरानी तकनीक से जड़ हो जाती है जख्मी: अनिल वर्मा कहते हैं कि अगर किसी भी फसल को कबाड़ कर रोपा जाता है, तो उसकी जड़ पुरानी विधि के कारण जख्मी हो जाती है. इस वजह से पैदावार कम होती है. इसका उदाहरण यह है कि जब बीज का बछड़ा कबाड़ा जाता है और रोपा जाता है तो उस फसल की टहनी कुछ दिनों तक पीली हो जाती है, उसका कारण जड़ का जख्मी होना होता है, लेकिन श्री विधि की प्रक्रिया एक तरह से वैसी ही है जैसे की एक बच्चे को माता की गोद में अच्छा वातावरण मिलता है, इसलिए धान के बछड़े को मिट्टी में अच्छा वातावरण देने के लिए जड़ को मिट्टी के साथ उखाड़ा जाता है. बीज डालने के 4 से 8 दिन में टहनी निकलना शुरू हो जाती हैं. धान की पारंपरिक खेती जो होती है, उसमें बछड़े को कबाड़ा जाता है और फिर उसमें लगी मिट्टी को पानी से धो दिया जाता है.

''मैं 2 बीघा में पिछले कई वर्षों से श्री विधि के माध्यम से खेती कर रही हूं, क्योंकि SIR एक उन्नत तकनीक है. जिसमें बीज की कम मात्रा और पानी की सीमित जरूरत होती है और उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होती है. इस विधि से मेरी धान की फसल अच्छी होती है. साथ ही आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है''. -रीना देवी, किसान

कई विधियों के हैं जनक: अनिल कुमार वर्मा ने श्री मथास्त्र , श्री नीमास्त्र और अग्नि अस्त्र विधि की संरचना की है, जो की जैविक पदार्थ हैं. जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता है. इसे घरेलू सामानों से तैयार किया जाता है. श्री मथास्त्र कीटनाशक पदार्थ है. इसको बनाने की प्रक्रिया यह है कि तांबे के बर्तन में छाछ गर्मी के दिनों में 3 से 4 दिनों तक रखा जाता है, जबकि ठंडी के मौसम में 6 से 7 दिनों तक रखा जाता है, जो कि खराब और खट्टा हो जाता है और उसमें फफूंद नाशक और कीटनाशक कीड़ों को मारने की क्षमता पैदा होती है. इसको फसल पर स्प्रे किया जाता है. जिससे कीड़े नहीं लगते हैं और इस वजह से बीमारी पैदा नहीं होती है.

SRI Vidhi In Bihar
अनिल कुमार वर्मा को कई पुरस्कारों से किया गया सम्मानित (ETV Bharat)

''कई देशों में मैंने जाकर एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में अपनी विधियों के बारे में बताया है. मुझे कई सम्मान भी मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती है, जब कोई किसान इन विधियों को अपनाकर खुशहाल जीवन बिता रहा है. व्यक्तिगत रूप से ज्यादा सामाजिक स्तर पर खुशहाली से मुझे खुशी होती है''. -अनिल वर्मा, कृषि विशेषज्ञ

क्या है श्री नीमास्त्र विधि: श्री नीमास्त्र कीटनाशक को नीम के पत्ते, गोबर और गौ मूत्र से तैयार किया जाता है. इससे फायदा यह होता है कि धान में लगने वाले छोटे कीड़े नहीं लग पाते हैं. जिससे पैदावार बढ़ती है. साथ ही कीटनाशक दवाई नहीं खरीदनी पड़ती हैं. जिससे आर्थिक दबाव कम होता है.

क्या है अग्नि अस्त्र विधि: अग्नि अस्त्र विधि को लहसुन, मिर्च, खैनी और गौ मूत्र से तैयार किया जाता है. इसका अग्नि अस्त्र इसलिए नाम रखा गया है कि इसको आग में गर्म किया जाता है. कई बार आग पर जलाने के बाद 48 घंटा ठंडा होने के लिए रखा जाता और फिर छानकर छिड़का जाता है. इससे बड़े प्रकार के कीड़े नहीं लगते हैं.

SRI Vidhi In Bihar
बिहार के श्री विधि जनक अनिल कुमार वर्मा (ETV Bharat)

श्री नेलास्त्र विधि से बंदर रहते हैं दूर: श्री नेलास्त्र विधि का प्रयोग करने से बंदर, नीलगाय और दूसरे जंगली जानवर खेतों में प्रवेश नहीं करते हैं. जिससे फसल को नुकसान नहीं होता है. इसको बनाने की प्रक्रिया यह है कि उसमें नमक, गौ मूत्र, लहसुन और बालू डालकर सड़ाया जाता है. इसे 10 दिनों तक रखा जाता है और फिर उसे खेत की आरी पर छिड़काव किया जाता है.

''मैंने पिछले साल 2024 में पहली बार इन जैविक पदार्थ का प्रशिक्षण लेकर इन्हें घर में बनाया था और इसको अपने खेत में उपयोग किया. जिसके कारण मेरी फसल में ना तो कीड़े लगे और ना ही जानवरों ने नुकसान पहुंचाया है. इस बार भी वह उन्हीं जैविक पदार्थ का अपनी फसल के लिए प्रयोग करेंगी''. -माधुरी कुमारी, किसान

