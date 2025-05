ETV Bharat / state

'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर 200 मीटर की तिरंगा यात्रा, मंत्री बोले 'युद्ध रुका नहीं रोका गया' - BJP HOLDS TIRANGA YATRA

निकाली गई तिरंगा यात्रा ( ETV Bharat )

नालंदा:बिहारशरीफ में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली. 200 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से गुजरते हुए आकर्षण का केंद्र रही. यात्रा के दौरान 'भारत माता की जय', 'पीएम मोदी जिंदाबाद', और 'देश की सेना जिंदाबाद' के नारे गूंजते रहे. हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए और उनमें जोश देखने को मिला. यात्रा में श्रम कल्याण केंद्र पर समाप्त हुई. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा. (ETV Bharat) 'पाकिस्तान ने टेके घुटने': बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया. "हमारी सेना ने दो दिनों में पाकिस्तान को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया. पूरी दुनिया ये देखकर हतप्रभ रह गई. भारत ने सात प्रतिनिधि मंडलों का चयन किया है, जो विश्व भर में जाकर बताएंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या किया". -डॉ. सुनील कुमार, मंत्री, बिहार सरकार 'युद्ध खत्म नहीं हुआ है': मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर देते हुए कहा, "अभी युद्ध को रोका गया है. खत्म नहीं हुआ. अगर भविष्य में कोई आतंकी हमला हुआ तो हम फिर से युद्ध करेंगे". उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने चार दिनों में पाकिस्तान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया.

