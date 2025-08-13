ETV Bharat / state

पौड़ी जिले के आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचे अनिल बलूनी, पीड़ितों से की मुलाकात - GARHWAL MP ANIL BALUNI

गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पाबौ ब्लॉक के सैंजी गांव पहुंचे. उनके साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी थे.

August 13, 2025

पौड़ी: गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बुधवार को पौड़ी जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया. उन्होंने मौके पर नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. सांसद बलूनी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करेंगी. उन्होंने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को त्वरित मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. प्रशासन ने फिलहाल वैकल्पिक मार्ग बनाने और टूटे पुल के स्थान पर अस्थायी पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पौड़ी जनपद के पाबौ ब्लॉक के सैंजी गांव में हाल ही में आई आपदा के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी एवं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया. दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालचाल जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. सांसद बलूनी ने कहा कि भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर पीड़ितों का सुरक्षित विस्थापन किया जाएगा. उन्होंने अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपये जारी किए. जिसका उपयोग जरूरतमंद क्षेत्रों में किया जाएगा. इस दौरान पूर्व प्रधान विक्रम सिंह को 1 लाख 30 हजार रुपये का चेक भी सौंपा गया.

कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत ने बताया क्षेत्र में तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित होगा. राशन एवं गैस की व्यवस्था कर दी गई है. बिजली और पानी की आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही आपदा में क्षतिग्रस्त पुल को तीन दिन में आवाजाही के लिए तैयार करने का भरोसा दिया. कुल 16 पीड़ित परिवारों ने सांसद और मंत्री की त्वरित सहायता के लिए आभार जताया.

बता दें अगस्त के पहले सप्ताह में हुई मूसलाधार बारिश ने पाबौ और थलीसैंण क्षेत्र में तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है. लगातार कई घंटों तक हुई बारिश से जहां नदियां और नाले उफान पर आ गए, वहीं पाबौ-पैठाणी के बीच का मुख्य पुल बह गया. पुल टूटने से पूरे क्षेत्र का संपर्क अन्य इलाकों से पूरी तरह कट गया है. जिससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बारिश से भूस्खलन और मलबा गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसी दौरान मलबे में दबने से तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई. इसके अलावा, निर्माण कार्य में लगे पांच मजदूर अचानक आए मलबे की चपेट में आकर लापता हो गए. राहत एवं बचाव दल पिछले कई दिनों से लापता मजदूरों की तलाश में जुटा है. लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

आपदा के कारण क्षेत्र में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. ग्रामीणों का कहना है कि कई गांवों में बिजली आपूर्ति पिछले कई दिनों से ठप है. वहीं पीने के पानी की भी भारी किल्लत हो रही है. टूटे पुल की वजह से जरूरी सामग्री और चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने में भी कठिनाई आ रही है.

