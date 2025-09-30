ETV Bharat / state

दशहरा उत्सव के लिए देवालयों से देवी-देवता रवाना, कई देवता 200 KM का पैदल सफर करेंगे तय

दशहरा उत्सव के लिए देवी-देवता दुर्गम रास्तों को पार कर ढालपुर मैदान पहुंचेंगे.

Kullu International Dussehra festival 2025
कुल्लू दशहरा के लिए रवाना हुए देवी-देवता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 12:18 PM IST

3 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में 2 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. कुल्लू दशहरा उत्सव समिति द्वारा ढालपुर मैदान को सजाने का काम शुरू कर दिया गया है. यहां पर आने वाले देवी-देवताओं के अस्थाई शिविरों की भी सफाई की जा रही है. इन शिविरों में बिजली, पानी समेत अन्य व्यवस्थाओं को प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है.

दुर्गम रास्तों से होते हुए ढालपुर पहुंचेंगे देवता

वहीं, अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए जिला कुल्लू के उपमंडल आनी और निरमंड से भी देवी-देवता रवाना हो गए हैं. देवी-देवता जंगलों से होते हुए दुर्गम रास्तों को पार करेंगे और कुल्लू के ढालपुर मैदान पहुंचेंगे. वहीं, कई देवी-देवता तो 200 किलोमीटर से भी अधिक का सफर पैदल तय कर ढालपुर मैदान पहुंचेंगे. सोमवार को भी उपमंडल निरमंड और उपमंडल आनी के देवी-देवता अपने हरियानो के साथ ढालपुर की ओर रवाना हो गए हैं.

देवताओं के कारदार भागे राम राणा, कारदार शेर सिंह ने कहा, "दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां चल रही हैं और लोगों और देवलुओं में उत्साह का माहौल है. ऐसे में कुछ देवी-देवता दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए अपने-अपने मंदिरों से रवाना हो चुके हैं."

200 KM सफर कर दशहरे में पहुंचेंगे देवता

वहीं, इस साल भी जिला कुल्लू के बाह्य सराज क्षेत्र के 15 देवी-देवता करीब 200 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं. कुल्लू जिले की पर्वतीय कठिनाइयों के बावजूद, श्रद्धा और परंपरा की डोर से बंधे ये देवरथ दशहरे से पहले कुल्लू पहुंचकर एक बार फिर घाटी को देवमय बना देंगे. देवी-देवताओं के महाकुंभ अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा को अब 2 ही दिन का समय शेष है. सफर लंबा होने के चलते देवी-देवता दशहरे से करीब चार से पांच दिन पहले देवालय से रवाना हो गए हैं.

"बाह्य सराज के देवी-देवता कई सौ सालों से भाग लेते आए हैं. कुल्लू दशहरा की पहचान देवी-देवताओं से ही है. इस बार भी ढालपुर मैदान में सैकड़ों देवी-देवता आपस में मिलन करेंगे और इस भव्य देव मिलन को देखने के लिए देश-विदेश से भी लोग यहां पहुंचते हैं." - दोत राम ठाकुर, अध्यक्ष, जिला कुल्लू देवी-देवता कारदार संघ

आनी-निरमंड से आएंगे ये देवी-देवता

उपमंडल आनी और निरमंड से देवता खुडीजल के साथ ब्यास ऋषि, देवता कोट पझारी, टकरासी नाग, चोतरू नाग, बिशलू नाग, शमशरी महादेव और जागेश्वर महादेव अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शोभा बढ़ाएंगे. निरमंड क्षेत्र के देवता चंभू उर्दू, देवता चंभू रंदल, सप्तऋषि, देवता शरशाई नाग, देवता चंभू कशोली, कुई कांडा नाग और माता भुवनेश्वरी भी 200 किमी दूर से कुल्लू के ढालपुर मैदान पहुंचेंगी.

