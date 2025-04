ETV Bharat / state

POK का भारत में विलय करने का समय आ गया है, पहलगाम आतंकी हमले से आक्रोशित शंकराचार्य ने कहा सैन्य कार्रवाई जरूरी - PAHALGAM TERROR ATTACK

शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ ( Photo- ETV Bharat )

Published : April 28, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 10:52 AM IST

हरिद्वार: पहलगाम में हुए नरसंहार को लेकर शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ ने सैन्य कार्रवाई को समय की जरूरत बताया है. पूर्वाम्नाय गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ महाराज हरिद्वार के चित्रकूट आश्रम पहुंचे थे. इस अवसर पर पूर्वाम्नाय गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ महाराज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वे घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. भगवान नरसंहार में मारे गए लोगों की आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें. घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करें. POK का भारत में विलय करने का समय आ गया है: उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देश ने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है. जहां से वह आतंक की फैक्ट्री चलाता है. अब समय आ गया है कि भारत को कड़े कदम उठाते हुए पीओके के उस भाग को आजाद करते हुए वापस भारत में विलय करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज भारत के पास दुनिया की दूसरे नम्बर की शक्तिशाली सेना है और मजबूत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री हैं. इसलिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि वे कड़े कदम उठाते हुए पीओके को मुक्त कर भारत में मिलायें आपके साथ पूरा संत समाज और पूरा भारत वर्ष खड़ा है. पहलगाम आतंकी हमले से आक्रोशित शंकराचार्य (Video- ETV Bharat) कश्मीरी लोगों की सराहना की: शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देवतीर्थ ने कहा कि मैं स्वयं कश्मीर के बारे में बेहतर जानता हूं. पिछले 25 सालों में मेरे वहां 25 से ज्यादा भ्रमण हुए हैं. वहां की स्थितियों से मैं परिचित हूं. अब स्थितियां कंट्रोल से बाहर हैं. सहनशक्ति से बाहर हैं. पानी सर के ऊपर चला गया है. हम कश्मीरी आवाम की सराहना करते हैं, जिन्होंने कश्मीरियत को जिंदा रखा है. इस घटना में भी यह बातें सामने आई हैं कि एक कश्मीरियों ने पर्यटकों की जान बचाने के लिए आतंकियों से मोर्चा भी लिया है. अपनी जान भी गवाही है. लेकिन कश्मीर के नाम पर जो पड़ोसी देश यह नापाक खेल खेलते आया है और उनके जो आतंकी यहां आते हैं, खूनी खेल खेलते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है. चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार: उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा हमारे सनातन धर्मालंबियों के लिए यह प्राण शक्ति संचार करता है, जिसका इंतजार रहता है. दुनिया भर में फैले हुए सनातनियों को इंतजार रहता है कि कब वह शुभ अवसर आएगा और हमारा धरती का स्वर्ग बैकुंठ धाम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा. फिर से 2025 में वह शुभ अवसर आ गया है. सारे लोग इंतजार में हैं. मुझे लगता है कि इस साल बहुत ज्यादा श्रद्धालु यहां आने की संभावना है. लोग आकर यहां पर अपने जीवन को धन्य करेंगे और सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है. रील बनाने से अच्छा प्रभु भक्ति में खो जाओ: यात्रा में रील बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जनता जनार्दन से यह कहना चाहूंगा कि तीर्थ और प्रभु का जो आनंद है, तीर्थ यात्रा का मां गंगा का और हरिद्वार बदरीनाथ, केदारनाथ धाम का जो आनंद है, वह अंतर्मुखी आनंद है. अंदर से महसूस करो. उसको हम कैमरे से टेलीविजन से महसूस नहीं कर पाएंगे. यह एक अद्भुत दुनिया है जो अंदर से एहसास की जाती है. आप लोग पैसा खर्च करते हैं. आप लोग समय देते हैं. आप लोग काफी रिस्क सहते हैं. सबको पता है कि पहाड़ों में भूस्खलन होता है. बारिश होती है. नदियां हैं तो बाढ़ आती है.

