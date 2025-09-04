ETV Bharat / state

वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी, शपथ पत्र देने से किया इनकार - TEACHERS PROTEST

वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक से आक्रोशित टीचर्स शिक्षक दिवस के अवसर पर विरोध-प्रदर्शन करेंगे.

angry teachers will protest after stay on annual salary hike in Ranchi
अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय (Etv Bharat)
रांचीः जिला के प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों में भारी आक्रोश है. रांची जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) बादल राज द्वारा वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दिए जाने और मजिस्ट्रेट कार्यालय में शपथ पत्र जमा कराने के आदेश ने शिक्षकों को आंदोलन के लिए विवश कर दिया है.

इसको लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ रांची इकाई ने ऐलान किया है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर कचहरी स्थित शिक्षा परिसर में डीएसई के आदेश की प्रति को जलाकर विरोध दर्ज किया जाएगा.

हिंदी टिप्पण परीक्षा का मुद्दा

शिक्षक संघ का आरोप है कि जिला के करीब तीन हजार शिक्षकों की जुलाई माह से वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गई है. डीएसई ने इसका आधार हिंदी टिप्पण परीक्षा पास न करना बताया है. लेकिन शिक्षक संघ का कहना है कि इस परीक्षा से शिक्षकों को पहले ही मुक्त कर दिया गया था. इसके बावजूद इसे बहाना बनाकर वेतनवृद्धि रोकना अव्यवहारिक और अनुचित है.

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ रांची इकाई की बैठक (ETV Bharat)

शपथ पत्र को बताया अपमानजनक

डीएसई रांची द्वारा शिक्षकों से प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र दिलाने की मांग की गई है. इस पर शिक्षकों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया अपमानजनक है. शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि डीएसई रांची की कार्यशैली स्थापित नियमों से परे है. हजारों शिक्षकों को स्कूल छोड़कर मजिस्ट्रेट कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर किया जा रहा है. यह शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्याय है और शिक्षक इसका विरोध करेंगे.

शिक्षक दिवस पर विरोध की घोषणा

संघ ने घोषणा की है कि आंदोलन की शुरुआत शिक्षक दिवस से होगी. 5 सितंबर को दोपहर 1 बजे जिलाभर के प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक रांची के कचहरी स्थित शिक्षा परिसर में एकजुट होंगे और आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज करेंगे. संघ का कहना है कि यह आंदोलन चरणबद्ध होगा और जब तक वार्षिक वेतनवृद्धि बहाल नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा.

संघ नेताओं की तैयारी

आंदोलन की तैयारी को लेकर सभी प्रखंडों में बैठकें आयोजित की गई है. शिक्षकों को आंदोलन में शामिल करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. संघ के नेता अनूप केशरी ने कहा कि यह केवल शिक्षकों का सवाल नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गरिमा का भी मामला है. हम सभी शिक्षक एकजुट होकर डीएसई के इस निर्णय का विरोध करेंगे.

बैठक में कई शिक्षक नेता मौजूद

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में नसीम अहमद, अनूप केशरी, राकेश कुमार, अजय ज्ञानी, संतोष कुमार, सलीम सहाय, कृष्ण शर्मा, अफसरुद्दीन, गोवर्धन महतो, सतीस बड़ाइक, सुमंत कुमार लाल, शिवनाथ टोप्पो, आगमलाल महतो, संतोष तिवारी, विजय मुंडा, सहदेव कुमार, शमीम अंसारी, कमलेश कुमार और जुबैर अंसारी समेत कई शिक्षक नेता मौजूद रहे. सभी ने एकसुर में आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया.

प्रशासन पर दबाव बढ़ाने की रणनीति

शिक्षक संघ ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे अगले चरण में और बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे. संगठन का मानना है कि शिक्षक दिवस जैसे दिन विरोध दर्ज कराना सरकार और प्रशासन को स्थिति की गंभीरता का एहसास कराएगा.

