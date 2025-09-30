ETV Bharat / state

गोपालगंज में पुलिस टीम पर हमला, युवक की हत्या के बाद बवाल

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में पुलिस पर हमला हुआ है. जिले के कटेया थाना क्षेत्र के पटखौली गांव में पहले हत्या के आरोपी की बुरी तरह से पिटाई कर दी, फिर जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया. इस हमले में एडीपीओ समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं.

हत्या के बाद बवाल, पुलिस पर हमला: असल में पटखौली गांव में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर शव को उसके घर के दरवाजे के पास फेंक दिया गया था. जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया. इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन जब अपने साथ थाना लेकर जा रही थी, तभी उग्र लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी.

पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल: वहीं हालात को अनियंत्रित होते देख पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उग्र लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया. ईंंट-पत्थर चलने लगे, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों समेत हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता और कटैया थाना प्रभारी मामूली रूप से जख्मी हो गए. हालात को बिगड़ते देख कई थानों की पुलिस को बुलाया गया. जिसके बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया.

डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे: जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित भी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू कर लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत किया गया. फिलहाल स्थिति सामान्य है. मृतक की पहचान कृष्णा गुप्ता के रूप में हुई है.

क्या बोले परिजन?: मृतक के परिजनों ने बताया कि सोमवार की रात कृष्णा के मोबाइल पर फोन आया था. जिसके बाद वह घर से निकला लेकिन दोबारा घर नहीं लौटा. परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका. मंगलवार की सुबह उसका खून से लथपथ शव घर के बाहर पड़ा मिला.